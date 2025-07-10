Mamá de B-King conmovió con emotivo mensaje a pocos días del funeral del artista
A pocos días del funeral de B-King, su madre compartió un emotivo mensaje en redes sociales que generó reacciones.
Adriana Salazar, madre del cantante Baryon Sánchez, conocido artísticamente como B-King, conmovió recientemente al compartir un inesperado mensaje, pocos días después del funeral del artista.
¿Cuál fue el mensaje que compartió la mamá de B-King días después de su funeral?
En una publicación compartida con su hija Stefanía Agudelo, y hermana de B-King, Adriana Salazar expresó su profundo dolor por la pérdida de su hijo de 31 años, quien perdió la vida en medio de una visita laboral a México.
En este post, publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la madre de B-King dejó en evidencia que aún no logra asimilar su ausencia.
La mujer expresó que, aunque sabía que su hijo se encontraba en un lugar lleno de luz, su ausencia en este plano era difícil de aceptar. Así mismo, destacó grandes cualidades del joven que aún atesora en su corazón.
“Hijo sé que estás en un lugar seguro y al lado de Dios lleno de tu luz. Las mañanas son muy dolorosas sin ti. Me queda tu amor en mi alma tu corazón bondadoso y lo buen hijo que eras; te amaré por siempre mi vida, nada llenará este vacío... VIDA ETERNA”
El mensaje de Adriana Salazar conmovió a los seguidores del artista, quienes no dudaron en enviarle palabras de apoyo y fortaleza en medio del difícil momento que atraviesa la familia de B-King.
¿Cómo falleció Bayron Sánchez, B-King?
Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, fue hallado sin vida dentro de un costal blanco el pasado lunes 22 de septiembre, a la orilla de una carretera en el Estado de México, junto a su compañero de trabajo Regio Clown. Ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre.
Las investigaciones para esclarecer los hechos continúan en curso; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de ningún responsable.
Mientras tanto, la familia de B-King logró repatriar su cuerpo y darle sepultura en su ciudad natal, Medellín, en medio de una ceremonia a la que asistieron familiares, amigos cercanos y fanáticos.