La Segura le habría enviado indirecta a Yina Calderón tras reciente polémica: ¿qué dijo?

Tras los controversiales comentarios de Yina Calderón, La Segura le habría respondido con audio viral en redes sociales.

Así le habría respondido La Segura a Yina Calderón tras polémicos comentarios.
¿Cuál es la reciente polémica entre Yina Calderón y La Segura? | Foto: Canal RCN

Una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país es Natalia Segura Mena, o más conocida como La Segura, quien se ha dado a conocer con el pasar de los años con su carismática y arrolladora personalidad, demostrando su gran faceta como madre de su hijo Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán.

Además, La Segura ha presentado algunas diferencias con la polémica influenciadora Yina Calderón, quien confesó en las últimas horas que ya no tenía la misma “viralidad” en redes sociales.

¿Cuál fue el polémico comentario que compartió Yina Calderón sobre La Segura?

En los últimos días, Yina Calderón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras revelar en su nuevo programa de entretenimiento llamado: ‘Escándalo TV’ que la influenciadora estaba “apagada”.

¿Por qué Yina Calderón ha sido tendencia tras polémico comentario a La Segura? | Foto: Canal RCN

Desde luego, Yina generó un gran debate mediante las redes sociales al manifestar que La Segura solo adquirió gran reconocimiento cuando hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Con base en estas palabras, una ola de internautas generó diversas opiniones acerca de las controversiales palabras de Yina Calderón, afirmando que la creadora de contenido, oriunda de Cali, Valle del Cauca, no tiene el mismo reconocimiento en sus redes sociales.

¿Qué respuesta le envío La Segura a Yina Calderón tras diferencias presentadas?

Recientemente, La Segura compartió un video a través de su cuenta oficial de TikTok en el que cuenta con más de nueve millones de seguidores, su posible respuesta tras los polémicos comentarios recibidos por parte de Yina Calderón.

En el video se refleja que La Segura utilizó un polémico audio llamado: “descansa ya”, en el que miles de internautas se han referido cuando una persona siente un tipo de molestia o cansancio frente a una persona, lugar u otro motivo.

Por esta razón, la influenciadora utilizó en la descripción del video la frase de este trend viral en el que internautas ha generado diversas opiniones acerca de una posible indirecta para Yina Calderón.

Entre tanto, los navegantes han generado una serie de comentarios a través de las plataformas digitales al saber que Yina Calderón y La Segura se han compartido una variedad de comentarios, demostrando que están en desacuerdo frente a algunas posturas presentadas.

