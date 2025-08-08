Sara Uribe desmintió al hijo de Fredy Guarín tras responderle

La presentadora Sara Uribe desmintió a Daniel, el hijo del futbolista Fredy Guarín, luego de que él reacciona a sus declaraciones sobre lo que fue su relación y ruptura con el deportista.

¿Qué pasó entre Sara Uribe y el hijo de Fredy Guarín?

La modelo Sara Uribe habló abiertamente sobre las dificultades que vivió durante su relación con el futbolista Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo. En una entrevista concedida al pódcast Vos Podés de Tatiana Franco, la antioqueña compartió su experiencia y se refirió a los momentos complejos que atravesó junto al deportista.

Durante la conversación, Uribe confesó que en algún punto llegó a pensar que muchas de las situaciones negativas que enfrentó, tanto en lo personal como en lo profesional, fueron consecuencia de haberse involucrado con una persona que, según ella, no era la adecuada, pues él estaba casado.

Indicó que ella le pidió perdón a Andreina Fiallo, exesposa del jugador, y a la familia por el daño que hizo, pues nunca lo quiso así.

Tras conocerse sus declaraciones, Daniel, el hijo mayor de Fredy Guarín, respondió públicamente a una publicación en Instagram y negó lo dicho por Sara, asegurando que ella nunca les pidió perdón.

A eso, Sara Uribe no había reaccionado hasta ahora, que fue interrogada al respecto.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la reacción del hijo de Fredy Guarín?

La paisa activó la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene siete millones de seguidores y allí una seguidora le preguntó al respecto sin mencionar nombres, a lo que ella detalló que dijo la verdad sin dar más detalles al respecto.

"Yo nunca digo mentiras, entonces..., pero yo nunca digo mentiras", contestó.

Tras su revelación, provocó varias reacciones entre los internautas, donde muchos algunos creyeron en sus palabras, mientras otros no dudaron en criticarla.

Por ahora, la presentadora se ha mostrado muy feliz con su hijo Jacobo, y entreteniendo a sus millones de seguidores con su diverso contenido en redes sociales, además de seguir enfocada en sus respectivos proyectos con los que suele cautivar a sus admiradores.