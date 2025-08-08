Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe desmintió al hijo de Fredy Guarín tras responderle

Sara Uribe habló tras la respuesta del hijo de Fredy Guarín a sus declaraciones sobre dicha relación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sara Uribe y Fredy Guarín
Sara Uribe sobre el hijo de Fredy Guarín/AFP: John Parra/EITAN ABRAMOVICH

La presentadora Sara Uribe desmintió a Daniel, el hijo del futbolista Fredy Guarín, luego de que él reacciona a sus declaraciones sobre lo que fue su relación y ruptura con el deportista.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Sara Uribe y el hijo de Fredy Guarín?

La modelo Sara Uribe habló abiertamente sobre las dificultades que vivió durante su relación con el futbolista Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo. En una entrevista concedida al pódcast Vos Podés de Tatiana Franco, la antioqueña compartió su experiencia y se refirió a los momentos complejos que atravesó junto al deportista.

Fredy Guarín y Sara Uribe sobre polémica

Durante la conversación, Uribe confesó que en algún punto llegó a pensar que muchas de las situaciones negativas que enfrentó, tanto en lo personal como en lo profesional, fueron consecuencia de haberse involucrado con una persona que, según ella, no era la adecuada, pues él estaba casado.

Indicó que ella le pidió perdón a Andreina Fiallo, exesposa del jugador, y a la familia por el daño que hizo, pues nunca lo quiso así.

Tras conocerse sus declaraciones, Daniel, el hijo mayor de Fredy Guarín, respondió públicamente a una publicación en Instagram y negó lo dicho por Sara, asegurando que ella nunca les pidió perdón.

A eso, Sara Uribe no había reaccionado hasta ahora, que fue interrogada al respecto.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la reacción del hijo de Fredy Guarín?

La paisa activó la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene siete millones de seguidores y allí una seguidora le preguntó al respecto sin mencionar nombres, a lo que ella detalló que dijo la verdad sin dar más detalles al respecto.

"Yo nunca digo mentiras, entonces..., pero yo nunca digo mentiras", contestó.

Artículos relacionados

Tras su revelación, provocó varias reacciones entre los internautas, donde muchos algunos creyeron en sus palabras, mientras otros no dudaron en criticarla.

Sara Uribe responde a hijo de Fredy Guarín

Por ahora, la presentadora se ha mostrado muy feliz con su hijo Jacobo, y entreteniendo a sus millones de seguidores con su diverso contenido en redes sociales, además de seguir enfocada en sus respectivos proyectos con los que suele cautivar a sus admiradores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Kenia Os y Peso Pluma protagonizaron uno de los trends más comentados de TikTok. Talento internacional

Kenia Os y Peso Pluma arrasaron en TikTok con divertido reto de almohadazos

Un reto de almohadazos en TikTok mostró la química de Kenia Os y Peso Pluma, convirtiéndose en uno de los videos más comentados.

Elvis Crespo deja Top Chef VIP 4 y sorprende a todos Talento internacional

Elvis Crespo deja Top Chef VIP 4 y explica por qué abandona la competencia

El cantante Elvis Crespo dejó Top Chef VIP 4, sorprendiendo al anunciar que cedería su lugar y seguiría con su carrera musical.

La Segura exhibe con humor la reacción típica de influencers en polémicas La Segura

La Segura parodió cómo algunos influencers manejan sus polémicas

La Segura imitó con humor la forma en que algunos influencers lidian con sus polémicas en redes sociales.

Lo más superlike

El 8 de agosto se conmemora el Día internacional del gato Curiosidades

Día del Gato: Estas son las razas más curiosas y sorprendentes que existen en el mundo

En el Día del Gato celebra descubriendo las razas más curiosas y sorprendentes que siguen fascinando al mundo entero.

Manuel Medrano celebrará sus 10 años de carrera Talento nacional

Manuel Medrano dio pistas de artistas invitados a su concierto en Bogotá

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos

Violeta Bergonzi se salvó del reto de eliminación Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi gana “cachete” de Rausch con un sándwich y se salva en MasterChef Celebrity

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?