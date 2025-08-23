Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Las bolsas bajo los ojos no son un riesgo para la salud, pero sí un reto estético. Conoce sus causas y cómo disminuir su apariencia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas.
El cansancio, la genética y el envejecimiento son claves en las bolsas bajo los ojos. Aquí te contamos cómo enfrentarlas. Foto Freepik

Las bolsas bajo los ojos son un problema estético que afecta a muchas personas, generando una apariencia de cansancio permanente y, en algunos casos, afectando la confianza en uno mismo.

Aunque no suelen ser un riesgo para la salud, su presencia puede incomodar, especialmente para quienes desean mantener un rostro fresco y descansado, la buena noticia es que, con algunos cuidados y estrategias adecuadas, es posible minimizar su apariencia o incluso prevenir su aparición.

¿Por qué se forman las bolsas debajo de los ojos? ¿Cuál es la causa?

Entender por qué se forman estas bolsas es clave para abordarlas correctamente. Entre los factores más comunes se encuentra la genética, si en la familia existen antecedentes de bolsas marcadas bajo los ojos, es probable que se hereden.

El cansancio y la falta de sueño son causas comunes de bolsas bajo los ojos.


Además, el cansancio y la falta de sueño provocan que los líquidos se acumulen en esta zona, generando inflamación visible, el estrés también puede contribuir a este efecto, al igual que hábitos alimenticios poco saludables, como el consumo excesivo de sal, que favorece la retención de líquidos.

El envejecimiento natural del rostro también juega un papel importante, con los años, la piel y los tejidos que rodean los ojos pierden firmeza y elasticidad, haciendo que se perciban más prominentes, en algunos casos, incluso la flacidez de los músculos faciales puede intensificar la apariencia de las bolsas.

¿Cuáles son los consejos para disminuir la aparición de las bolsas bajo los ojos?

Existen estrategias simples que pueden incorporarse al día a día para disminuir la inflamación y mejorar la apariencia de los ojos:

  • Dormir entre siete y ocho horas cada noche es fundamental. Un descanso reparador ayuda a disminuir la acumulación de líquidos y a mantener la piel en mejores condiciones.
  • Beber suficiente agua y reducir el consumo de alimentos altos en sodio contribuye a prevenir la retención de líquidos. Incluir frutas y verduras con antioxidantes favorece la elasticidad de la piel y su capacidad para recuperarse.
  • Aplicar compresas frías, rodajas de pepino o bolsitas de té verde refrigeradas sobre los ojos durante 10-15 minutos ayuda a reducir la inflamación y aporta una sensación de alivio inmediato.
  • Realizar masajes delicados en el contorno ocular con movimientos circulares y ascendentes favorece el drenaje linfático y disminuye la hinchazón.
  • Cremas con ingredientes como cafeína, ácido hialurónico o retinol pueden mejorar la apariencia de las bolsas, en casos más pronunciados, técnicas como el láser o procedimientos como la blefaroplastia ofrecen resultados más duraderos.
  • En resumen, las bolsas debajo de los ojos son un fenómeno común, pero con cambios en el estilo de vida, cuidados diarios y, si es necesario, intervenciones estéticas, es posible reducir su impacto y mantener una mirada más fresca y descansada.
Compresas frías y masajes suaves favorecen el drenaje y reducen la inflamación.


Adoptar hábitos saludables y prestar atención a la piel puede marcar una diferencia notable en la apariencia del rostro, logrando un efecto rejuvenecedor y de bienestar general.

