Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Así logra Zac Efron el cuerpo perfecto que todos quieren "sin dolor no hay ganancia"

La rutina de Zac Efron en Baywatch sigue siendo considerada una de las más exigentes y efectivas para lograr un abdomen definido.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El entrenamiento de Zac Efron para Baywatch sigue inspirando a quienes buscan un abdomen de acero.
Entre disciplina y sacrificio, Zac Efron alcanzó uno de los físicos más recordados del cine en Baywatch. Foto AFP/Rich Polk

Zac Efron sorprendió al mundo en 2017 con el físico que lució en el rodaje de la reconocida película Baywatch: Guardianes de la bahía

Artículos relacionados

¿Cuál fue la clave para que Zac Efron luciera una figura envidiable en el rodaje de Baywatch: ¿Guardianes de la bahía?

Sus músculos marcados, especialmente su abdomen, se convirtieron en tema de conversación dentro y fuera de Hollywood, pero detrás de ese resultado había meses de disciplina, entrenamientos dobles al día y una dieta sumamente estricta que lo llevaron a un nivel de definición pocas veces visto en pantalla.

La exigente rutina abdominal de Zac Efron en Baywatch se convirtió en un verdadero mito fitness.
El abdomen de Zac Efron en Baywatch no fue casualidad: su rutina aún es considerada un reto extremo. (Foto AFP / VALERIE MACON)

El actor confesó años después que alcanzar ese físico fue tan duro que no planea volver a exigirse de esa manera, pero, aun así, el entrenamiento que diseñó para fortalecer sigue circulando en internet y muchos lo consideran un verdadero reto.

Artículos relacionados

¿En qué consiste la famosa rutina de entrenamiento de Zac Efron?

La rutina se centra en movimientos de control y resistencia que ponen a prueba cada fibra del abdomen, entre los ejercicios incluidos están los dead bug, los hollow holds con peso, los giros rusos y los temidos abdominales con rodillas en posición de mesa y balón medicinal.

Y aunque a simple vista parecen ejercicios comunes, la forma en la que se combinan y la cantidad de repeticiones hacen que se conviertan en un verdadero reto difícil de superar o por lo menos de resistir.

El abdomen de Zac Efron en Baywatch no fue casualidad: su rutina aún es considerada un reto extremo.
El entrenamiento de Zac Efron para Baywatch sigue inspirando a quienes buscan un abdomen de acero. (Foto AFP / VALERIE MACON)

Especialmente ciertos ejercicios que, aunque parecen sencillos son exigentes, como por ejemplo el hollow hold con peso que obliga a mantener la zona lumbar pegada al suelo mientras se sostiene una mancuerna, lo cual requiere un control corporal absoluto.

Para los músculos oblicuos, los giros rusos con balón medicinal son increíbles, porque no solo reclutan fuerza, sino también equilibrio.

Y los abdominales de rodillas dobladas usando balón medicinal implican sostener las piernas en ángulo recto ya es complicado por sí solo, pero cuando se agrega peso la tensión se vuelve insoportable.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los resultados tras las rutinas de entrenamiento para Zac Efron y Alexandra Daddario?

En uno de los videos de referencia de entrenamiento de la película, Zac Efron y Alexandra Daddario realizan entre 45 y 47 repeticiones sin descanso, pasándose un balón medicinal entre ellos.

Una rutina de entrenamiento que no solo activa los abdominales superficiales, sino que también fortalece los músculos, alcanzando una sensación de ardor, que lleva a la satisfacción de superar sus propios límites.

Para Zac Efron alcanzar ese nivel de definición requiere sacrificio extremo, en compañía de una asesoría adecuada y una dieta balanceada, sin embargo, probar su rutina es una manera eficaz de entender por qué su físico en Baywatch quedó grabado en la memoria de los fans.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Cristiano Ronaldo

Así es la dieta de Cristiano Ronaldo: los tres alimentos clave a sus 40 años

A los 40 años, Cristiano Ronaldo mantiene su nivel gracias a disciplina, entrenamiento y tres alimentos clave que sostienen su dieta.

Los 3 hábitos tóxicos que destruyen las relaciones de pareja Curiosidades

¿Cuáles son los 3 hábitos tóxicos que destruyen las relaciones de pareja?

Tres hábitos tóxicos en las relaciones de pareja pueden debilitar la confianza y la intimidad emocional, según psicólogos.

Felicidad Curiosidades

Así se puede identificar en segundos si una persona es feliz o no, según especialista

La psicoterapeuta con especialidad en trauma y resiliencia dio a conocer la sencilla forma para saber si alguien es feliz o no.

Lo más superlike

Fallece a sus 46 años reconocido periodista español. Fue encontrado en su casa. Talento internacional

A sus 46 años, encuentran muerto en su casa a reconocido periodista

El hombre publicó dos novelas y, además, se había ganado el cariño de su audiencia. Fue encontrado muerto en su casa.

Esta habría sido la causa del fallecimiento de Nayeli González Talento internacional

Revelan de qué habría fallecido Nayeli González, "La reina de la cumbia” de México

Joven de Brasil falleció a sus 22 años tras realizarse unas imágenes diagnosticas. Viral

Mujer de 22 años falleció tras realizarse unas imágenes diagnosticas, su caso sorprendió

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

Jhonny Rivera y Julián Daza lanzaron Me engañaron los dos Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Julián Daza presentan “Me engañaron los dos”: así suena