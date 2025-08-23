Así logra Zac Efron el cuerpo perfecto que todos quieren "sin dolor no hay ganancia"
La rutina de Zac Efron en Baywatch sigue siendo considerada una de las más exigentes y efectivas para lograr un abdomen definido.
Zac Efron sorprendió al mundo en 2017 con el físico que lució en el rodaje de la reconocida película Baywatch: Guardianes de la bahía
¿Cuál fue la clave para que Zac Efron luciera una figura envidiable en el rodaje de Baywatch: ¿Guardianes de la bahía?
Sus músculos marcados, especialmente su abdomen, se convirtieron en tema de conversación dentro y fuera de Hollywood, pero detrás de ese resultado había meses de disciplina, entrenamientos dobles al día y una dieta sumamente estricta que lo llevaron a un nivel de definición pocas veces visto en pantalla.
El actor confesó años después que alcanzar ese físico fue tan duro que no planea volver a exigirse de esa manera, pero, aun así, el entrenamiento que diseñó para fortalecer sigue circulando en internet y muchos lo consideran un verdadero reto.
¿En qué consiste la famosa rutina de entrenamiento de Zac Efron?
La rutina se centra en movimientos de control y resistencia que ponen a prueba cada fibra del abdomen, entre los ejercicios incluidos están los dead bug, los hollow holds con peso, los giros rusos y los temidos abdominales con rodillas en posición de mesa y balón medicinal.
Y aunque a simple vista parecen ejercicios comunes, la forma en la que se combinan y la cantidad de repeticiones hacen que se conviertan en un verdadero reto difícil de superar o por lo menos de resistir.
Especialmente ciertos ejercicios que, aunque parecen sencillos son exigentes, como por ejemplo el hollow hold con peso que obliga a mantener la zona lumbar pegada al suelo mientras se sostiene una mancuerna, lo cual requiere un control corporal absoluto.
Para los músculos oblicuos, los giros rusos con balón medicinal son increíbles, porque no solo reclutan fuerza, sino también equilibrio.
Y los abdominales de rodillas dobladas usando balón medicinal implican sostener las piernas en ángulo recto ya es complicado por sí solo, pero cuando se agrega peso la tensión se vuelve insoportable.
¿Cuáles fueron los resultados tras las rutinas de entrenamiento para Zac Efron y Alexandra Daddario?
En uno de los videos de referencia de entrenamiento de la película, Zac Efron y Alexandra Daddario realizan entre 45 y 47 repeticiones sin descanso, pasándose un balón medicinal entre ellos.
Una rutina de entrenamiento que no solo activa los abdominales superficiales, sino que también fortalece los músculos, alcanzando una sensación de ardor, que lleva a la satisfacción de superar sus propios límites.
Para Zac Efron alcanzar ese nivel de definición requiere sacrificio extremo, en compañía de una asesoría adecuada y una dieta balanceada, sin embargo, probar su rutina es una manera eficaz de entender por qué su físico en Baywatch quedó grabado en la memoria de los fans.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike