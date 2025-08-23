Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Así es la dieta de Cristiano Ronaldo: los tres alimentos clave a sus 40 años

A los 40 años, Cristiano Ronaldo mantiene su nivel gracias a disciplina, entrenamiento y tres alimentos clave que sostienen su dieta.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
A los 40, Cristiano Ronaldo sigue brillando en la cancha. ¿Su secreto? Tres alimentos básicos en su dieta diaria. Foto Freepik

Llegar a los 40 años y mantener la potencia, la velocidad y la definición muscular de Cristiano Ronaldo no es producto del azar.

Artículos relacionados

¿Cómo es la rutina de cuidado de Cristiano Ronaldo a sus 40 años?

El reconocido delantero todavía brilla en el Al Nassr de Arabia Saudí y continúa siendo figura en la selección de su país, ha demostrado que la disciplina, tanto dentro como fuera de la cancha, y esa es la base de su éxito.

A sus 40 años en el Al Nassr, Cristiano sigue siendo un ejemplo de disciplina y vida saludable. Así es su dieta.
El pescado, el pollo y el arroz son los pilares de la alimentación de CR7. Constancia y disciplina lo mantienen al máximo nivel. Foto: Fayez Nureldine | AFP

Su alimentación juega un papel crucial, y aunque su dieta está llena de proteínas, existen tres alimentos que se han convertido en la base principal de su plan nutricional.

Artículos relacionados

¿Cuál es el menú seleccionado para que Cristiano Ronaldo mantenga su energía y rendimiento?

La exigencia de competir al máximo nivel a esa edad obliga a tener un estilo de vida muy exigente, y el propio Cristiano ha repetido en varias ocasiones que no existen atajos, la clave está en el trabajo constante.

Cristiano Ronaldo demuestra que la clave no está en lujos, sino en una dieta sencilla, fresca y natural que respalda su rendimiento.
A sus 40 años en el Al Nassr, Cristiano sigue siendo un ejemplo de disciplina y vida saludable. Así es su dieta. Foto Freepik

A diferencia de lo que muchos imaginan, su menú no está compuesto por platos extravagantes, sino por ingredientes accesibles y naturales, durante su etapa en la Juventus, su cocinero personal destacó que la alimentación de Cristiano estaba basada en productos frescos y fáciles de encontrar como pollo y ternera, gran cantidad de pescado, huevos, arroz, aguacate y aceites saludables.

Todo ello en porciones controladas, con una preparación sencilla, priorizando la calidad, dentro de este plan, hay tres alimentos que resaltan como indispensables y que le permiten mantener el rendimiento y la recuperación muscular.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los alimentos clave en la dieta de Cristiano Ronaldo?

El primero es el pescado, especialmente variedades como el bacalao o el salmón, pues este alimento le aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos esenciales que favorecen la salud cardiovascular y la resistencia física.

El segundo es el pollo, fuente de proteínas que contribuye a conservar la masa muscular sin aportar exceso de grasa, y el tercero es el arroz, base de energía que le permite soportar sesiones intensas de entrenamiento y partidos de alto desgaste.

Además de estos pilares, Cristiano complementa su dieta con frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables como las del aguacate o el aceite de coco, y los mariscos, por su parte, aparecen ocasionalmente en su menú, y no es raro que en cenas importantes prefiera el pescado acompañado de arroz integral o negro.

El resultado de esta disciplina es evidente, ya que a sus 40 años, sigue compitiendo con la misma intensidad que lo caracterizó en sus mejores temporadas en el Real Madrid y la Premier League.

Su dieta, lejos de ser un secreto inalcanzable, demuestra que la constancia y la elección de alimentos frescos y naturales pueden marcar la diferencia, Cristiano Ronaldo no solo es un ejemplo de talento, sino de compromiso con un estilo de vida saludable que, acompañado de entrenamiento y descanso, lo mantiene como una leyenda viva del fútbol.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

El entrenamiento de Zac Efron para Baywatch sigue inspirando a quienes buscan un abdomen de acero. Talento internacional

Así logra Zac Efron el cuerpo perfecto que todos quieren "sin dolor no hay ganancia"

La rutina de Zac Efron en Baywatch sigue siendo considerada una de las más exigentes y efectivas para lograr un abdomen definido.

Los 3 hábitos tóxicos que destruyen las relaciones de pareja Curiosidades

¿Cuáles son los 3 hábitos tóxicos que destruyen las relaciones de pareja?

Tres hábitos tóxicos en las relaciones de pareja pueden debilitar la confianza y la intimidad emocional, según psicólogos.

Felicidad Curiosidades

Así se puede identificar en segundos si una persona es feliz o no, según especialista

La psicoterapeuta con especialidad en trauma y resiliencia dio a conocer la sencilla forma para saber si alguien es feliz o no.

Lo más superlike

Falleció a sus 47 años, en medio de la grabación, un miembro de la producción de Emily en París. Talento internacional

En medio de la grabación de Emily en París, muere importante miembro del equipo

Un importante miembro del equipo de Emily en París falleció a sus 47 años y el hecho ha paralizado las grabaciones de la producción en Italia.

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

Jhonny Rivera y Julián Daza lanzaron Me engañaron los dos Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Julián Daza presentan “Me engañaron los dos”: así suena

Laura G y su exnovio Influencers

Exnovio de Laura G confirma que la modelo le entregó la camioneta y la rifará | VIDEO

Camila Fernández le pidió señal a Vicente Fernández Vicente Fernández

Camila Fernández pidió a Vicente Fernández, su abuelo, que se manifestara y así lo hizo