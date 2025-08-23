Así es la dieta de Cristiano Ronaldo: los tres alimentos clave a sus 40 años

Llegar a los 40 años y mantener la potencia, la velocidad y la definición muscular de Cristiano Ronaldo no es producto del azar.

¿Cómo es la rutina de cuidado de Cristiano Ronaldo a sus 40 años?

El reconocido delantero todavía brilla en el Al Nassr de Arabia Saudí y continúa siendo figura en la selección de su país, ha demostrado que la disciplina, tanto dentro como fuera de la cancha, y esa es la base de su éxito.

El pescado, el pollo y el arroz son los pilares de la alimentación de CR7. Constancia y disciplina lo mantienen al máximo nivel. Foto: Fayez Nureldine | AFP

Su alimentación juega un papel crucial, y aunque su dieta está llena de proteínas, existen tres alimentos que se han convertido en la base principal de su plan nutricional.

¿Cuál es el menú seleccionado para que Cristiano Ronaldo mantenga su energía y rendimiento?

La exigencia de competir al máximo nivel a esa edad obliga a tener un estilo de vida muy exigente, y el propio Cristiano ha repetido en varias ocasiones que no existen atajos, la clave está en el trabajo constante.

A sus 40 años en el Al Nassr, Cristiano sigue siendo un ejemplo de disciplina y vida saludable. Así es su dieta. Foto Freepik

A diferencia de lo que muchos imaginan, su menú no está compuesto por platos extravagantes, sino por ingredientes accesibles y naturales, durante su etapa en la Juventus, su cocinero personal destacó que la alimentación de Cristiano estaba basada en productos frescos y fáciles de encontrar como pollo y ternera, gran cantidad de pescado, huevos, arroz, aguacate y aceites saludables.

Todo ello en porciones controladas, con una preparación sencilla, priorizando la calidad, dentro de este plan, hay tres alimentos que resaltan como indispensables y que le permiten mantener el rendimiento y la recuperación muscular.

¿Cuáles son los alimentos clave en la dieta de Cristiano Ronaldo?

El primero es el pescado, especialmente variedades como el bacalao o el salmón, pues este alimento le aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos esenciales que favorecen la salud cardiovascular y la resistencia física.

El segundo es el pollo, fuente de proteínas que contribuye a conservar la masa muscular sin aportar exceso de grasa, y el tercero es el arroz, base de energía que le permite soportar sesiones intensas de entrenamiento y partidos de alto desgaste.

Además de estos pilares, Cristiano complementa su dieta con frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables como las del aguacate o el aceite de coco, y los mariscos, por su parte, aparecen ocasionalmente en su menú, y no es raro que en cenas importantes prefiera el pescado acompañado de arroz integral o negro.

El resultado de esta disciplina es evidente, ya que a sus 40 años, sigue compitiendo con la misma intensidad que lo caracterizó en sus mejores temporadas en el Real Madrid y la Premier League.

Su dieta, lejos de ser un secreto inalcanzable, demuestra que la constancia y la elección de alimentos frescos y naturales pueden marcar la diferencia, Cristiano Ronaldo no solo es un ejemplo de talento, sino de compromiso con un estilo de vida saludable que, acompañado de entrenamiento y descanso, lo mantiene como una leyenda viva del fútbol.