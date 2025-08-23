Luisa Fernanda W envía un nuevo mensaje a sus fans tras presunta ruptura con Pipe Bueno

La famosa y bella creadora de contenido digital paisa conocida como Luisa Fernanda W se ha caracterizado en las redes sociales y los medios de farándula por mostrar una familia perfecta al lado de su prometido, el cantante popular conocido como Pipe Bueno, y los dos hijos fruto de ese amor, Dómenic y Máximo.

Artículos relacionados Pipe Bueno Pipe Bueno rompió el silencio sobre Luisa Fernanda W: "Terminar lo nuestro es lo mejor"

No obstante, en los últimos días, muchos internautas consideran que se acercan a confirmar su separación, pues han estado publicando algunos videos en los que hablan de cómo las cosas cambian e incluso de cómo el interés puede desvanecerse, haciendo relación a un cambio en sus vidas que muy pronto revelarán.

Como muchos han comentado que se puede tratar de una estrategia de marketing para lanzar una canción de Pipe, Luisa fue enfática en que, de hecho, le gustaría que fuera solo una canción, pero que se trata de algo más, a lo que sus seguidores le respondieron si es que sería todo un álbum y que si, efectivamente, se tratara de una estrategia de marketing, se sentirían decepcionados de ella, pues nunca hace ese tipo de contenido y por eso es que se ha ganado su comunidad.

Pipe Bueno se pronunció sobre rumores de ruptura con Luisa Fernanda W. (Foto AFP: AFP: Jason Koerner)

¿Cuál fue el nuevo mensaje de Luisa Fernanda W tras su supuesta separación de Pipe Bueno?

Luego de publicar ese polémico video en su cuenta oficial de Instagram con casi 20 millones de seguidores, Luisa se pronunció con sus seguidores, nuevamente, pero esta vez a través de su canal de difusión de esta misma red social llamado ‘Sin tapujos’, en cual pidió tiempo para aclararlo todo y prometió que el ambiente estará bien.

“Ténganme paciencia estos días, prometo que todo estará bien” escribió la famosa colombiana, siguiendo la línea de que el tiempo todo lo mejora y lo aclara.

¿Cómo empezó la relación de Luisa Fernanda W con Pipe Bueno?

Recordemos que esta relación tuvo un inicio bastante controversial debido a la expareja de la influencer, el también cantante conocido como Legarda, quien tuvo un trágico deceso y que generó el corazón roto de Luisa al tener que despedirlo.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W se pronunció sobre supuesta ruptura con Pipe Bueno: "Las cosas ya no son iguales"

Muchos consideraron que no era el momento para que la paisa iniciara una nueva relación y pocos le veían futuro. No obstante, hasta ahora y antes de esta polémica, los dos han demostrado que sí se aman.