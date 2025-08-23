Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cazzu anunció su regreso a la famosa página azul con una fotografía que llamó la atención

Cazzu, que en 2020 innovó en esta página para adultos, regresó tras confesar que la manutención de Nodal para su hija no le alcanza.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Cazzu, rapera argentina durante la gala de honor a Marco Antonio Solís en Las Vegas 2022
Cazzu volvió a publicar contenido en esta famosa página y Nodal, su ex, sería el principal causante de su decisión. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

Por medio de una Instastorie con una fotografía muy llamativa, la rapera argentina Cazzu anunció a sus seguidores que volverá a publicar contenido en la famosa página azul.

¿Por qué Cazzu decidió regresar a crear contenido en OnlyFans?

Luego de que la argentina Cazzu, revelara en medio de una entrevista que la mensualidad que le da Christian Nodal por la manutención de su hija Inti, no era lo esperado, la artista sorprendió a sus más de 18 millones de seguidores en Instagram que estaría publicando contenido en OnlyFans y a un precio asequible.

Cazzu, rapera argentina cantando en los Premios Juventud 2022
Aunque en 2020 Cazzu había estado en esta famosa página, ha decidido volver para generar más ingresos. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Jose R. Madera)

Y lo hizo con una fotografía donde se le ve frente al espejo de un tocador, mientras posa en su cama con una atrevida pijama y sostiene su cámara profesional.

Además, en dicha publicación instantánea, la intérprete de 'La Cueva' dejó un texto que indicaba su regreso y por supuesto el enlace donde aquellos que desean ver su contenido se pudieran suscribir.

¿Cazzu ya había estado en OnlyFans?

Para el año 2020, la rapera sorprendió al revelar que había creado su propia página en esta famosa plataforma, y los resultados fueron fructíferos.

Pues para ese entonces, la artista generaba ingresos mensuales de 21 mil dólares, ofreciendo suscripciones que oscilaban entre 10 y 20 dólares.

Sin embargo, a pesar de su gran éxito allí, Cazzu decidió alejarse de publicar contenido y dedicarse por completo a su carrera como cantante.

Tiempo después fue que empezó su relación con Christian Nodal y para el 2023 nació su hija Inti.

Tengo la capacidad de trabajar y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, señaló la cantante argentina.

¿Qué fortuna tiene Cazzu?

No hay duda de que con este nuevo emprendimiento, la trapera incrementara su fortuna, que se aproxima a los 2.7 millones de dólares, lo que equivale a más de 10.500 millones de pesos colombianos.

Cazzu y Christian Nodal en la gala de honor a Marco Antonio Solís
Cazzu habría regresado a OnlyFans, luego de que manifestara que la manutención que le da Nodal por su hija no es lo suficiente. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

Dinero que ha logrado consolidar Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la trapera, con los conciertos y las regalías que se ha ganado por las ventas digitales de su música y las colaboraciones con otros artistas.

Además, a esta lista se suma su incursión en la literatura con su libro 'Perreo, una revolución', donde habla sobre la reflexión personal y política sobre el cuerpo, el deseo y la maternidad como formas de resistencia femenina.

