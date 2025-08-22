Christian Nodal tendría problemas financiaros tras no pagar la pensión de su hija, Inti

El cantante mexicano, Christian Nodal, vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, parece que tiene problemas financieros.

¿Por qué Christian Nodal no puede pagar la pensión de su hija Inti?

Nodal es señalado por presuntamente estar en bancarrota, por ello no podría dar una pensión completa a su expareja Cazzu para su hija, Inti. Se especula que no tiene dinero suficiente para mandar la manutención de la niña que tuvieron juntos.

Esta información proviene del conductor de televisión mexicano, Raúl de Molina, quien reveló que el cantante de 'Adiós amor' está atravesando un difícil momento económico.

“Debe de tener su carrera separada de la familia Aguilar, aunque estén casados”

Artículos relacionados Talento nacional Falleció la periodista Laura Camila Blanco: su novio fue capturado por su muerte

¿Cuánto dinero tiene que mandar Christian Nodal a su hija Inti?

El conductor de televisión aseguró que Nodal debe mandar 7 mil dólares mensuales a Cazzu, que eso corresponde a la manutención de Inti.

“Para Christian Nodal, mandar en este momento 7 mil dólares (…) tiene que hacer un esfuerzo extraordinario porque, aunque ustedes piensan que ganó mucho dinero, no tiene tanto dinero como la gente piensa"

Además de esto, se dice que el cantante no está realizando tantos conciertos y no está recibiendo el dinero suficiente. Sin embargo, hay otros seguidores que comentan que el sonorense tiene propiedades y autos con lo que presume su vida.

Christian Nodal podría tener problemas de dinero | Foto AFP/Jason Koerner

Artículos relacionados Karina García Karina García rompió el silencio tras supuesto plan perverso de Laura González

¿Los problemas económicos de Christian Nodal se deben a su relación con Ángela Aguilar?

Recordemos que Nodal está casado con Ángela Aguilar, quien forma parte de las familias más poderosas del ámbito musical. Por esa misma razón, se cuestiona que el cantante tenga problemas económicos.

Lo que sí es un hecho, es que Nodal siempre ha estado en el centro de la polémica. Pues confirmó detalles de cómo fue su exromance con Cazzu y confesó que cómo empezó su relación Aguilar.

Claramente, esto desató una ola de comentarios en redes, quienes varios fanáticos lo empezaron a juzgar por empezar su relación con la mexicana muy pronto.