Karina García rompió el silencio tras supuesto plan perverso de Laura González

Karina García se enteró de las supuestas declaraciones que Laura González hizo en su contra.

Karina García habló sobre los comentarios del exnovio de Laura G | Canal RCN

En redes sociales, Karina García comparte detalles de su vida y momentos importantes de su nueva faceta. En esta ocasión, quedó sorprendida tras los comentarios de sus fanáticos.

¿Cuál es la polémica entre Karina García y Laura González?

Recientemente, Karina García realizó un 'live' en TikTok donde varios seguidores le comentaron que tuviera precaución y cuidado sobre su vida.

Todo parece indicar que esos comentarios surgieron porque presuntamente Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quería secuestr4r a Karina. Estas declaraciones fueron por parte del exnovio, Juan Marín Moreno.

Según el empresario, Laura G tendría una “obsesión” con ella, al punto de llegar a encerrarla. Esta declaración generó aún más polémica entre los fanáticos. Además, aseguró que Laura le habría prometido cambiar su comportamiento, argumentando que lo hacía por “necesidad” y para “mantener a su familia”.

Karina García
Esto dijo Karina García sobre los comentarios de Laura González | Canal RCN

¿Qué dijo Karina García tras las comentarios de sus seguidores?

En el video, Karina García expresa su preocupación porque no entiende el suceso, hasta que sus seguidores le comentan sobre su secuest0

"Muchachas, ¿por qué me están diciendo que me cuide?...no entiendo, ¿qué pasó?, ¿más cosas?"; expresó Karina García

Claramente, la reacción de la creadora de contenido no se hizo esperar y quería saber todo sobre la presunta amenaza por parte de Laura González.

¿Qué ha dicho Laura González tras las declaraciones por parte de su expareja?

Por el momento, Laura González no ha emitido ningún comunicado y no se sabe nada más al respecto.

Recientemente, Laura González se vio envuelta en una polémica con su expareja, quien aseguró que ella solo estaba con él por los bienes materiales. A raíz de esto, la modelo tuvo que devolverle todas las pertenencias que, supuestamente, él le había obsequiado.

Además de ello, Laura compartió que ha tenido fuertes amenazas por parte de su expareja y se encuentra en "riesgo" su vida y la vida de todos sus familiares.

