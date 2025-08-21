Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exnovio de Laura G le envió mensaje directo a Karina García: "Tenga cuidado"

Exnovio de Laura G le habló claro a Karina García tras sus declaraciones contra la modelo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Laura G y Karina García
Exnovio de Laura G le habla claro a Karina García /Canal RCN

Juan Martín Moreno, exnovio de la modelo Laura G, decidió enviarle un contundente mensaje a la influenciadora Karina García.

¿Qué dijo el exnovio de Laura G sobre Karina García?

El hombre volvió a arremeter contra la modelo luego de que asegurara que supuestamente ella no habría cumplido con el acuerdo al que llegaron luego de su polémica ruptura, donde ella debía devolverle una camioneta, entre otras cosas.

Exnovio de Laura G contra ella

Según explicó, la modelo le pidió un tiempo de ocho días, pero nunca cumplió, por lo que, él decidió dar a conocer controversiales situaciones entre ellos, de las que según reveló tiene pruebas.

En medio de sus declaraciones, el hombre volvió a mencionar a la influenciadora Karina García, señalando que Laura G está "obsesionada" con la paisa.

¿Qué mensaje le dio el exnovio de Laura G a Karina García?

El hombre decidió enviarle un claro mensaje a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia pidiéndole que se cuide.

Karina García recibe mensaje del ex de Laura G

"Que tenga cuidado Karina, esa vieja Laura es loca. Ella no va a parar hasta ver cómo me acaban a mí y a ella porque está obsesionada (...) decirle a Karina que tenga cuidado, hacedme caso", expresó.

Asimismo, indicó que, ya que Laura G no quiso terminar en buenos términos y dar por finalizada su situación, él se irá contra ella con las pruebas que tiene para desmentirla.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron al respecto donde algunos se mostraron preocupados por la influenciadora Karina García, mientras que otros no dudaron en criticarlo y pedirle que deje atrás dicha polémica.

Otros confesaron que están a la expectativa de las supuestas pruebas que tiene el hombre en contra de Laura G y que generaría mayor controversia.

Por ahora, Laura G decidió pronunciarse por medio de sus abogados, señalando que entablará acciones legales en su contra.

Por su parte, Karina García sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales y entrenando para su competencia contra Andrea Valdiri en el 'Stream Figthers 4' el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live.

 

