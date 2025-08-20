Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lady Tabares les respondió a Yina Calderón y Camilo Trujillo tras criticarla

Lady Tabares reaccionó tras conocer las declaraciones de Yina Calderón y Camilo Trujillo en su contra.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Lady Tabares, Yina Calderón y Camilo Trujillo
Lady Tabares reacciona a palabras de Yina Calderón y Camilo Trujillo sobre ella/Canal RCN

La actriz Lady Tabares les respondió a Yina Calderón y Camilo Trujillo luego de que estos confesaran que con la única excompañera de La casa de los famosos Colombia que no se volverían a hablar sería con ella.

¿Qué dijeron Yina Calderón y Camilo Trujillo sobre Lady Tabares?

Los famosos se reencontraron y confesaron que no les gustaría volver a tener comunicación con Lay Tabares debido a que sintieron que los "traicionó".

Yina Calderón critica a Lady Tabares

Según el actor le molestó algunas cosas que ella dijo sobre él, por lo que, no le gustaría tener a alguien así en su vida.

Por su parte, Yina Calderón señaló que, sintió que Lady Tabares fue desleal con ella luego de apoyar a Altafulla en la final del reality y además compartir amorosamente con la Jesuu, quien era su gran rival en la competencia.

¿Qué dijo Lady Tabares tras las declaraciones de Yina Calderón y Camilo Trujillo?

La actriz Lady Tabares compartió un video en sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, en el que decidió responderles a sus excompañeros aclarando que ella siente que no le fue desleal a nadie.

Lady Tabares le responde a Yina Calderón y Camilo Trujillo

"Dentro de mí yo no tengo nada que me haga sentir mal yo con nadie tuve realmente una pel*a, no tengo por qué enojarme con el uno o con la otra, si me quieren hablar está bien y si no también es perfecto, todos somos libres", dijo.

Señaló que, ella no es mujer de polémicas, pero aclaró que con quienes compartió en el reality les brindó su amistad sincera.

"Yo no le debía lealtad o deslealtad a nadie, a todos la buenas, obvio, a unos más que otros, no fue chévere terminar así, pero esas son las cosas de la vida", agregó.

Lady mencionó que ella no tiene por qué estar en conflictos ajenos a ella, por lo que, les desea lo mejor a todos.

También confesó que las críticas que ha recibido por la situación no la han afectado y agradeció a sus seguidores fieles por el cariño que le han brindado. Les pidió a quienes no la quieren que la dejen de seguir.

