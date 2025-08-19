Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla fue interrogado sobre su supuesta ruptura con Karina y esto dijo

El cantante Altafulla se pronunció sobre su supuesta ruptura con la influenciadora Karina García.

El cantante Altafulla rompió el silencio sobre su supuesta ruptura con la influenciadora Karina García.

¿Altafulla y Karina García terminaron?

En los últimos días se rumoró sobre una supuesta separación entre el artista Altafulla y la creadora de contenido Karina García debido a que no se les había visto juntos y no habían interactuado en redes sociales como suelen hacerlo.

Sin embargo, los dos han dado a conocer que su relación está mejor que nunca pese a las especulaciones que están haciendo al respecto.

El barranquillero decidió desmentir los rumores luego de hacerle una videollamada a la paisa en pleno concierto.

Sin embargo, recientemente estuvo cantando sus éxitos musicales en el Estadio Metropolitano de Barranquillera, donde cuestionado sobre el tema.

¿Qué dijo Altafulla sobre su supuesta ruptura con Karina García?

El cantante dejó en claro que su romance con Karina García está pasando por su mejor momento, aclarando que dichos rumores son falsos.

"No, estamos mejor que nunca ¿cómo así? ey, no, súper bien, súper bien. Dejen el show que nosotros estamos bacanos", expresó.

Tras su declaración, sus fanáticos se mostraron felices de que el amor siga vivo entre ellos, detallando que no ven la hora de verlos juntos nuevamente y que los deleiten con sus ocurrencias.

Asimismo, se mostró muy feliz por la acogida que tuvo del público en su presentación y por el cariño que está recibiendo a diario con su música y sus conciertos.

Por ahora, el cantante continúa trabajando en nuevas canciones, con las que espera cautivar a sus admiradores y ofreciendo varios conciertos a nivel nacional.

Por su parte, Karina García sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su diverso contenido presumiendo su belleza y parte de su estilo de vida con sus dos hijos Isabella y Valentino.

También está enfocada en su emprendimiento de ropa deportiva y en sus entrenamientos para su próximo enfrentamiento con la mexicana Karely Ruiz en el evento de Westcol 'Stream Fighters 4', que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

