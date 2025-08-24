Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado tras ser visto caminando en ropa interior en L.A.

Lil Nas X, es el rapero estadounidense, cuyo nombre se volvió tendencia tras ser grabado en una concurrida calle de Los Angeles caminando semidesnudo y con un comportamiento extraño, lo que provocó su arresto por la policía luego de ser hospitalizado.

¿Por qué fue arrestado Lil Nas X?

Según el Departamento de Policía de Los Angeles, el artista de 26 años fue detenido tras golpear a un agente que se acercó para investigar por qué caminaba en ropa interior a tempranas horas de la madrugada, luego de que transeúntes grabaran y reportaran su extraño comportamiento.

Sin embargo, antes de hacer dicho procedimiento, las autoridades de Studio City, lugar donde se presenció este suceso, remitieron al famoso rapero a un centro de salud, al parecer por una posible sobredosis.

El rapero Lil Nas X fue grabado por transeúntes mientras caminaba en ropa interior por las calles de Los Angeles. (Foto: Foto: AFP / Michael Tran)

¿Qué muestran los videos que grabaron a Lil Nas X?

Los videos, que ya son virales en redes sociales, muestran al rapero caminando en ropa interior blanca y con una botas de vaquero del mismo color, mientras se aproxima a quienes lo grababan, y de manera extraña con palabras incoherentes les pide "no llegar tarde a la fiesta".

En otro videoclip que compartió el portal TMZ, se ve al hombre tratando de arrebatarle el celular a una persona y algunas fotografías lo captan usando un cono vial en la cabeza.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo se han pronunciado sobre lo sucedido, pero se espera que en los próximos días emitan un comunicado, tal vez manifestando unas disculpas públicas y revelando el estado de salud del rapero.

¿Quién es Lil Nas X?

Montero Lamar Hill, conocido artísticamente como Lil Nas X, nació en Atlanta en 1999.

Se catapultó a la fama en 2019 con su exitoso sencillo 'Old Town Road', que combinó country y rap y rompió récords en plataformas de música.

El rapero Lil Nas X se ha caracterizado por lucir prendas llamativas en alusión a la comunidad LGBTI+. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Catherine Powell)

Desde entonces, se ha destacado por su estilo único, su presencia en redes sociales y por apoyar a la comunidad LGBTI+, convirtiéndose en un referente de diversidad, inclusión y creatividad en la música contemporánea.

Además, ha sido reconocido con numerosos premios a lo largo de su carrera, destacándose en varias ceremonias de renombre como los Premios Grammy y los MTV Video Music Awards, por éxitos como 'Call Me by Your Name'.