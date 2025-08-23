Manelyk González: fotos inéditas revelan cómo lucía antes de alcanzar la fama

Desde su aparición en Acapulco Shore, la fama de Manelyk González creció de forma impresionante. Pero antes de este éxito, la joven mexicana llevaba una vida común y corriente. Ahora, las redes sociales han sacado a la luz imágenes inéditas que muestran cómo lucía en aquella época donde no era tan reconocida.

¿Cómo lucía Manelyk González antes de la fama en fotos inéditas?

Las fotografías que circulan en redes sociales muestran a Manelyk González en etapas muy distintas de su vida.

En la primera aparece de niña, durante su primera comunión, con un vestido blanco tradicional y el cabello corto, luciendo una expresión inocente.

En la segunda, ya en la adolescencia, posa con su uniforme escolar, reflejando una etapa más madura, pero con los mismos rasgos que hoy la hacen reconocible.

¿Qué comentarios generaron en redes sociales las fotos inéditas de Manelyk González antes de la fama?

Estas imágenes han despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes no tardaron en señalar que, a pesar de los años y de su transformación personal y profesional, Manelyk conserva la misma mirada y rasgos faciales.

Sin embargo, algunos señalaron que estas imágenes evidencian los múltiples procedimientos estéticos por los que habría pasado la influencer, al punto de lucir muy diferente en comparación con sus fotos del pasado.

Manelyk González confesó en medio de una entrevista que solo se ha hecho dos procedimientos estéticos. (Foto: Canal RCN)

¿Cuántos procedimientos estéticos tiene Manelyk González?

No hay duda de que la ahora actriz, se ha realizado varios procedimientos que han moldeado su cuerpo, y ella abiertamente, en medio de una entrevista y sin tapujos, reveló cuántos se ha realizado.

Según detalló para un programa radial, solo se ha intervenido los senos y se ha hecho una liposucción; argumentando de que para ella no fueron solo caprichos, sino parte fundamental de su desarrollo profesional.

Pues ella misma confirma que la imagen es clave en el mundo del espectáculo y que mantener una buena apariencia estética le ayuda a conseguir oportunidades laborales en la industria.