Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manelyk González: fotos inéditas revelan cómo lucía antes de alcanzar la fama

Así era Manelyk González antes de la fama: fotos inéditas que rondan en redes muestran su cambio y sorprenden a sus seguidores.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Manelyk González posando para el intercambio de La casa de los famosos México a la de Colombia
Las fotos, que revelaron, muestran una Manelyk González en una etapa de su vida poco conocida. (Foto: Canal RCN)

Desde su aparición en Acapulco Shore, la fama de Manelyk González creció de forma impresionante. Pero antes de este éxito, la joven mexicana llevaba una vida común y corriente. Ahora, las redes sociales han sacado a la luz imágenes inéditas que muestran cómo lucía en aquella época donde no era tan reconocida.

Artículos relacionados

¿Cómo lucía Manelyk González antes de la fama en fotos inéditas?

Las fotografías que circulan en redes sociales muestran a Manelyk González en etapas muy distintas de su vida.

En la primera aparece de niña, durante su primera comunión, con un vestido blanco tradicional y el cabello corto, luciendo una expresión inocente.

En la segunda, ya en la adolescencia, posa con su uniforme escolar, reflejando una etapa más madura, pero con los mismos rasgos que hoy la hacen reconocible.

Artículos relacionados

¿Qué comentarios generaron en redes sociales las fotos inéditas de Manelyk González antes de la fama?

Estas imágenes han despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes no tardaron en señalar que, a pesar de los años y de su transformación personal y profesional, Manelyk conserva la misma mirada y rasgos faciales.

Sin embargo, algunos señalaron que estas imágenes evidencian los múltiples procedimientos estéticos por los que habría pasado la influencer, al punto de lucir muy diferente en comparación con sus fotos del pasado.

Manelyk González en La casa de los famosos Colombia
Manelyk González confesó en medio de una entrevista que solo se ha hecho dos procedimientos estéticos. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuántos procedimientos estéticos tiene Manelyk González?

No hay duda de que la ahora actriz, se ha realizado varios procedimientos que han moldeado su cuerpo, y ella abiertamente, en medio de una entrevista y sin tapujos, reveló cuántos se ha realizado.

Según detalló para un programa radial, solo se ha intervenido los senos y se ha hecho una liposucción; argumentando de que para ella no fueron solo caprichos, sino parte fundamental de su desarrollo profesional.

Pues ella misma confirma que la imagen es clave en el mundo del espectáculo y que mantener una buena apariencia estética le ayuda a conseguir oportunidades laborales en la industria.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W respondió si está embarazada Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló si está embarazada tras rumores de su relación con Pipe

Luisa Fernanda W respondió preguntas sobre si está embarazada, justo en el momento en el que viven una polémica por su relación con Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W habla de su relación con Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W habla sobre su relación con Pipe Bueno: “ténganme paciencia”

Luisa Fernanda W vuelve a romper el silencio y revela si los rumores sobre su relación se tratarían sobre una estrategia para promocionar su canción.

Valentino Lázaro confesó ser mejor que Emiro Navarro Emiro Navarro

Valentino se despachó en contra de Emiro Navarro y dijo ser mejor que él

Valentino Lázaro se despachó en contra de Emiro Navarro y reveló que es mejor que él, por tener una gran oratoria y otras cualidades.

Lo más superlike

Blessd, cantante colombiano en casa Spotify Blessd

Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Blessd recibió el apoyo de Maluma tras su publicación con su ex, el cantante paisa no dudó en respaldarlo públicamente.

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Periodista fue robada en vivo Talento internacional

Periodista fue asaltada durante transmisión en vivo y todo quedó grabado

Catherine Siachoque sorprende con su nuevo rostro Catherine Siachoque

Catherine Siachoque sorprende con su cambio físico: fotos en México lo evidencian

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?