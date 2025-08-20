¡Qué sonrisa! Manelyk González sorprende con su nuevo look en redes sociales

Manelyk González volvió a encender las redes sociales con una aparición que dejó sin palabras a sus fanáticos.

¿Cuál fue el cambio de look que Manelyk decidió hacer en su rostro?

La ex participante de La Casa de los Famosos compartió a través de su cuenta de Instagram un cambio que no pasó desapercibido, una nueva sonrisa que muchos ya catalogan como “perfecta” y que se suma a su estilo siempre glamuroso.

La también influencer mexicana es conocida por ser abierta respecto a los tratamientos de belleza que se realiza, y en esta ocasión decidió mostrar el resultado de un procedimiento dental que transformó su apariencia.

En las fotografías y videos publicados en su perfil, Manelyk dejó ver su nueva dentadura, la cual se llevó toda la atención, el responsable de esta transformación fue el odontólogo Christian Cano, especialista en diseño de sonrisa radicado en la Ciudad de México.

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores de Manelyk al ver el resultado de su cambio?

Su trabajo ha ganado reconocimiento por atender a personalidades del entretenimiento, y ahora Manelyk se suma a la lista de famosos que confían en su talento.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, y en cuestión de minutos, las publicaciones comenzaron a llenarse de comentarios en los que abundaban los elogios.

Manelyk González volvió a marcar tendencia: su nueva sonrisa encendió las redes y conquistó a sus fans. Foto Canal RCN

“Radiante”, “bellísima” y “cada vez más guapa” fueron algunos de los mensajes que resaltaron en la sección de respuestas, incluso, varios de sus fanáticos aprovecharon para felicitar directamente al especialista, destacando la naturalidad del resultado.

No es la primera vez que Manelyk deja claro que cuida cada detalle de su imagen, pues a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por marcar tendencia en moda y belleza.

¿Cómo es reconocida Manelyk en medio de la comunidad digital?

Cabe recordar que Manelyk González ganó gran popularidad gracias a su participación en realities de alto impacto, donde su personalidad extrovertida y directa la convirtió en una de las favoritas del público.

Desde entonces, ha sabido mantenerse vigente no solo en televisión, sino también en el mundo digital, donde acumula millones de seguidores atentos a cada una de sus publicaciones.

Manelyk González presentó en Instagram su nuevo diseño de sonrisa realizado en CDMX. Foto Canal RCN

Con esta nueva faceta, la ex integrante de La Casa de los Famosos: All-Stars demuestra que sigue siendo un referente de estilo y autenticidad, y su más reciente aparición confirma que, además de talento, posee un carisma que conecta de inmediato con quienes la siguen, reafirmando así su lugar como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en México y Latinoamérica.

En definitiva, el nuevo look de Manelyk no solo resalta su belleza, sino también su capacidad para reinventarse y mantenerse en el centro de la conversación digital.