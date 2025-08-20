Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fariana inspira con su reto fitness mientras conquista escenarios en EE. UU.

Fariana mostró en redes su proceso fitness mientras triunfa con la gira “Underwater USA Tour”, reflejando esfuerzo y autenticidad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Fariana
Fariana tuvo importante papel en novela del Canal RCN. | Foto del Canal RCN.

La cantante colombiana Fariana, reconocida por su estilo único dentro del rap y el reguetón, atraviesa un momento de plenitud tanto en lo profesional como en lo personal.

Artículos relacionados

¿Qué contenido causó revuelo en las redes de Fariana?

Mientras continúa expandiendo su carrera con la gira internacional “Underwater USA Tour”, también decidió mostrar una faceta más privada en redes sociales, su proceso de transformación física a través de un exigente reto de entrenamiento.

Durante 21 días, la artista se propuso cambiar su rutina para alcanzar una mejor versión de sí misma. Junto a su entrenador Carlos Álvarez, bautizó este desafío como #RetoMeMuevo, y desde el primer día compartió con sus seguidores cada paso de la experiencia.

A través de historias y publicaciones, Fariana dejó ver no solo las rutinas de ejercicio, sino también la constancia, el esfuerzo y la determinación que ha puesto en alcanzar resultados de manera natural, lejos de intervenciones estéticas.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje lleva Fariana a sus seguidores con el contenido que comparte?

Con frases cargadas de humor y motivación, la intérprete buscó inspirar a quienes la siguen, demostrando que la disciplina y la dedicación pueden ser tan poderosas como cualquier procedimiento externo.

Entre giras y entrenamientos, Fariana inspira con su autenticidad y su energía única en el escenario y fuera de él.
Fariana demuestra que la disciplina también conquista: 21 días de esfuerzo, constancia y música en su #RetoMeMuevo. /AFP: Frazer Harrison

Sus publicaciones causaron revuelo por la confianza con la que se mostró, celebrando su figura auténtica y la valentía de compartir los altibajos que conlleva un cambio de hábitos.

Mientras tanto, en paralelo al reto fitness, la carrera musical de Fariana sigue tomando fuerza, la artista acaba de llevar su potente descarga urbana a escenarios de ciudades como Nueva York, Miami, Houston y Atlanta, donde el público latino la recibió con emoción.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los logros actuales y artísticos de Fariana?

Ahora, se prepara para conquistar por primera vez Utah y California, donde alrededor de 1.500 asistentes podrán disfrutar de un espectáculo lleno de energía.

Su propuesta artística va mucho más allá de lo musical. Con “Underwater”, la gira que actualmente desarrolla en Estados Unidos, Fariana apuesta por un concepto sensorial que combina ritmos y un mensaje de empoderamiento.

Fariana compartió en redes el proceso de su reto fitness de 21 días junto a su entrenador.
Más allá del reguetón, Fariana muestra que la fuerza de una mujer está en su talento, su autenticidad y su constancia. (Foto Emma McIntyre / Getty Images via AFP)

Canciones virales como “Dora la exploradora” y “El Caballito” forman parte de un repertorio pensado para poner a bailar a la audiencia, pero también para reafirmar su identidad dentro del género urbano.

Lejos de ser una artista convencional, Fariana se ha consolidado como un referente femenino en un espacio que durante años estuvo dominado por voces masculinas.

La combinación entre disciplina física y éxito artístico refleja el momento que vive la cantante, una mujer que no teme mostrarse tal como es, que inspira desde su esfuerzo y que, al mismo tiempo, conquista escenarios con su música.

Fariana no solo está cumpliendo metas personales, sino que también está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del reguetón y el rap femenino.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessica Cediel en los Premios Billboard. Jessica Cediel

Jessica Cediel se muestra al natural y responde críticas sobre su piel

Jessica Cediel mostró su piel al natural en redes y dejó un mensaje de autenticidad y amor propio frente a las críticas recibidas.

Laura González tomará acciones legales contra Juan Martín Moreno La casa de los famosos

Laura González anunció acciones legales contra su expareja Juan Martín Moreno

Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, tomó acciones ante las fuertes acusaciones de su expareja.

Manelyk González sobre su vida Talento internacional

¡Qué sonrisa! Manelyk González sorprende con su nuevo look en redes sociales

Manelyk González mostró en Instagram su nuevo diseño de sonrisa, sorprendiendo a sus seguidores con un look fresco y glamuroso.

Lo más superlike

Alejandra Ávila y Valentina Taguado se llevaron delantal negro MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: así reaccionaron

Valentina Taguado y Alejandra Ávila perdieron reto en MasterChef Celebrity y señalaron a David Sanín: "Nos hizo perder".

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas Mascotas

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas: así funciona

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025

Vicente Fernández Jr. nuevamente se convierte en padre a los 62 años Viral

Vicente Fernández Jr. se prepara para ser padre nuevamente junto a Mariana González a sus 62 años

Creatina Salud y Belleza

Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio