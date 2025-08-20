Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessica Cediel se muestra al natural y responde críticas sobre su piel

Jessica Cediel mostró su piel al natural en redes y dejó un mensaje de autenticidad y amor propio frente a las críticas recibidas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jessica Cediel en los Premios Billboard.
Jessica Cediel preocupó a sus seguidores en redes sociales, por su estado de salud.

Jessica Cediel volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no por un proyecto de televisión ni por su faceta como modelo, sino por una publicación en la que decidió mostrarse tal cual es, con su piel al natural, sin maquillaje y sin filtros.

¿Cuál es la condición a la que se enfrenta Jessica Cediel diariamente?

Jessica quien ha compartido en varias ocasiones lo difícil que ha sido lidiar con el melasma, una condición que provoca manchas oscuras en el rostro, por lo que publicó recientemente un video en el que se le ve realizando un procedimiento estético para hidratar su piel.

 

Al dejar a la vista sus pómulos manchados, llegaron comentarios que no fueron precisamente positivos, pues algunos usuarios se atrevieron a cuestionar por qué, siendo una mujer que mantiene un estilo de vida saludable, sufría de ese tipo de alteraciones.

Lejos de quedarse en silencio, Jessica decidió responder con firmeza y recordó que esas manchas no la definen y que ha aprendido a convivir con ellas sin dejar que le resten seguridad ni autoestima.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores al ver la respuesta de Jessica Cediel?

Sus palabras no pasaron desapercibidas, y en cuestión de horas, la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo, algunos seguidores resaltaron su valentía al mostrarse sin miedo a las críticas y la felicitaron por hablar con honestidad de un problema que enfrentan muchas mujeres.

Jessica inspira con un mensaje claro: la verdadera belleza está en la seguridad y la autenticidad.
Jessica Cediel respondió con fuerza a quienes la criticaron por mostrar su piel al natural.

La presentadora ha contado antes que, aunque ha probado varios tratamientos y productos para mejorar su piel, el melasma es una condición persistente y difícil de eliminar.

Por eso, en lugar de obsesionarse con la idea de desaparecerlo, prefiere maquillarlo cuando la ocasión lo amerita y, en otros momentos, mostrarse sin complejos.

¿Cuál es el mensaje de empoderamiento que Jessica Cediel dejó entre sus seguidoras?

Este gesto de autenticidad refuerza el mensaje que Jessica ha transmitido en los últimos años, la belleza no está en la perfección, sino en la seguridad con la que cada persona se asume.

Jessica Cediel respondió con fuerza a quienes la criticaron por mostrar su piel al natural.
Jessica inspira con un mensaje claro: la verdadera belleza está en la seguridad y la autenticidad. Foto: Frazer Harrison | Getty Images via AFP

Con esta publicación, Jessica Cediel dejó claro que la presión social y los comentarios malintencionados no la detendrán, y al contrario, busca inspirar a otras mujeres a aceptarse y recordar que una piel con manchas, arrugas o imperfecciones también puede ser hermosa.

