Luisa Fernanda W contó qué es lo que menos le gustaba de Pipe Bueno durante el embarazo

La maternidad suele llegar con un sinfín de emociones, cambios físicos y desafíos inesperados, y en el caso de la creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W, cada embarazo significó un universo completamente diferente.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Cuál fue la historia que contó Luisa Fernanda W sobre sus dos embarazos?

Luisa Fernanda W ha compartido con sus seguidores algunos de los momentos más memorables de esta etapa, dejando ver lo complejo, pero también lo enriquecedor que resultó para ella convertirse en madre junto al cantante Pipe Bueno.

El primer embarazo marcó un capítulo lleno de energía y vitalidad, durante aquellos meses en los que esperaba a su hijo mayor, la influenciadora vivió una experiencia que ella misma describió como llevadera y tranquila.

Los malestares fueron mínimos, la vitalidad estuvo presente casi hasta el final y su estilo de vida activo le permitió mantenerse en movimiento hasta pocos días antes de dar a luz.

Incluso, recordó con humor algunos de los antojos más peculiares de esa época, como el gusto por lo ácido y ciertas comidas preparadas únicamente por un miembro de su familia, un proceso sereno que le dejó un recuerdo muy positivo.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz es viral por pedirle matrimonio a su pareja

¿Cuáles fueron las complicaciones de Luisa Fernanda W durante su segunda experiencia como madre?

Sin embargo, cuando llegó el turno de su segundo embarazo, la historia tomó un rumbo muy distinto, pues los síntomas aparecieron desde el comienzo y no tardaron en complicarle la rutina.

El apetito desapareció casi por completo, los olores se convirtieron en una verdadera pesadilla y su rechazo hacia algunos ingredientes cotidianos en la cocina fue tanto, que tuvo que hacer cambios drásticos en casa para poder sobrellevar la situación.

La maternidad de Luisa Fernanda W demuestra que cada hijo trae un proceso único, lleno de aprendizajes y amor infinito./AFP: Jason Koerner

Los aromas se convirtieron en un reto no solo con la comida, sino también en su vida de pareja, pues en ese tiempo, Pipe Bueno se encontraba grabando una producción, y las largas jornadas de trabajo provocaban que ella no tolerara su cercanía por la sensibilidad extrema de su olfato.

Artículos relacionados Talento nacional Altafulla reveló por qué Karina García lo bautizó como: “el Diomedes Díaz del siglo XXI”

¿Cómo fue la reacción de Pipe Bueno tras las molestias de Luisa Fernanda W en el embarazo?

Aunque pudo ser un momento incómodo, el cantante mostró paciencia y comprensión, acompañándola de manera incondicional a lo largo de ese proceso tan particular, a las molestias se sumaron contracciones prematuras que la obligaron a guardar reposo absoluto durante semanas.

Pipe Bueno estuvo al lado de Luisa en las alegrías y en los momentos difíciles de su segundo embarazo. (Foto AFP: Jason Koerner).

Esa etapa de inmovilidad y cuidados especiales se convirtió en uno de los momentos más duros, pues apenas podía levantarse de la cama, y como consecuencia, su hijo menor nació antes de lo previsto y con bajo peso, lo que la llevó a vivir la experiencia del “método canguro”, una práctica en la que el contacto piel con piel juega un papel vital para el desarrollo del recién nacido.

Pese a las dificultades, la influenciadora asegura que ambas experiencias la han fortalecido y le han permitido valorar la maternidad desde diferentes perspectivas.

Cada embarazo, con sus contrastes y aprendizajes, se convirtió en un regalo que atesora profundamente, y además, dejó abierta la posibilidad de que en algún momento su familia vuelva a crecer, aunque por ahora disfruta plenamente de esta etapa con sus dos hijos y la compañía constante de Pipe Bueno.

La historia de Luisa refleja que la maternidad no siempre sigue un mismo patrón y que cada hijo trae consigo un proceso único, con desafíos inesperados, pero también con inmensas dosis de amor y gratitud.