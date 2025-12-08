Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla reveló por qué Karina García lo bautizó como: “el Diomedes Díaz del siglo XXI”

Altafulla contó detalles de su romance con Karina después de La casa de los famosos Colombia y por qué lo compara con Diomedes Díaz.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Altafulla, Karina y Diomedes
¿Por qué Karina compara a Altafulla con Diomedes? | Fotos: Canal RCN

Andrés Altafulla se ha posicionado como uno de los cantantes de género urbano más destacados del país al demostrar tener un estilo único en su música y su nombre ha resonado a través de las redes sociales al ser el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, Altafulla ha sido tendencia en los últimos días al ser entrevistado en un pódcast con un creador digital, donde reveló varios detalles de su vida profesional, su experiencia en el reality, las diferencias que presentó con algunos de sus compañeros y cómo ha llevado su relación con Karina García.

¿Por qué Karina García compara a Altafulla con Diomedes?

Durante el pódcast llamado ‘Altafulla: “Entre trabajo y tarima me pasa de todo”’, donde el cantante fue entrevistado y compartió varios acontecimientos de su vida personal, en especial, donde le preguntaron de Karina García, quien es su pareja actual, y le preguntaron acerca del curioso apodo que ella le tiene al compararlo con el recordado cantante de vallenato Diomedes Díaz, a lo que el cantante respondió:

Altafulla, Karina
¿Por qué Karina compara a Altafulla con Diomedes Díaz? | Fotos: Canal RCN

“Ella lo dice por lo bonito que ha sido mi movimiento, el cariño de la gente, por cómo me recibieron en esa caravana. Entonces, también, que la gente me comentaba eso, haciendo referencia como ‘El Cacique de la Costa’. Entonces, tú sabes que en Medellín escuchan otro tipo de vallenato, pero pues yo me crie más al estilo de Diomedes. Entonces, por todo ese cariño, ella me dice que soy el Diomedes del siglo XXI”, detalló el cantante.

Sin duda, Altafulla dejó claro públicamente las razones por las cuales se ha sentido feliz durante estos meses de relación que lleva con Karina, quien se ha convertido en un pilar fundamental en su vida al acompañarlo en importantes proyectos de su vida, luego de que terminara la competencia.

Altafulla revela la razón por la cual se debía ganar La casa de los famosos Colombia

Durante la entrevista, Altafulla compartió sus expectativas acerca de las razones por las cuales debía ganar La casa de los famosos Colombia, pues siempre demostró una personalidad arrolladora y tranquila, expresando la gran seguridad que tiene en sí mismo, lo cual sirvió a su favor para ganar la competencia.

Altafulla,
Altafulla revela por qué se ganó La casa de los famosos Colombia | Foto: Canal RCN

Por su parte, Altafulla se ha ganado el cariño del público al demostrar una personalidad auténtica al seguir creando importantes canciones musicales, las cuales han ganado la atención de sus seguidores.

