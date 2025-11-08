Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a ser blanco de críticas tras publicar un inesperado “tag de esposos” con detalles privados de su relación. Ante los comentarios negativos, la joven cantante reaccionó con una drástica decisión.

¿Por qué el “tag de esposos” de Ángela Aguilar y Christian Nodal generó polémica?

Aunque el “tag de esposos” suele ser un trend viral de TikTok bastante querido por los usuarios de la plataforma, el realizado por los cantantes mexicanos Ángela Aguilar y Christian Nodal generó una reacción contraria y muy negativa en los internautas.

Ángela Aguilar impacta con su respuesta a la polémica por tag de esposos con Nodal. (Foto AFP: Alberto E. Rodriguez).

Esto debido a la forma en la que la pareja de artistas inició su relación, y cómo han manejado la situación ante el público. Pues recordemos que Ángela y Nodal confirmaron su relación poco después de que el cantante anunciara su ruptura con Cazzu, madre de su pequeña hija Inti, quien en ese entonces tenía cerca de ocho meses de nacida.

Posterior a esto, Nodal y Ángela sorprendieron con la noticia de que se había casado en una boda privada a la que pocos fueron invitados.

Por tal razón, una vez la pareja de cantantes mexicanos compartió su “tag de esposos” en el que revelaron datos como cuál de los dos era quien llevaba las finanzas de su relación, o quién había dado el primer beso, los internautas comenzaron a realizar comentarios irónicos relacionados a la forma en la que iniciaron su relación.

¿Cómo tomó Ángela Aguilar las críticas a su “tag de esposos” con Christian Nodal?

Luego de que su video se llenara de miles de comentarios negativos sobre su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar dejó en evidencia que efectivamente habría leído gran parte de estos.

Críticas por tag con Nodal desatan contundente respuesta de Ángela Aguilar. (Foto AFP: Victor Chavez).

Pues la joven cantante decidió limitar los comentarios de la publicación, sin necesidad de eliminarla de manera definitiva.

Sin embargo, los internautas, al percatarse de esta decisión, decidieron trasladarse hacia las redes sociales de su papá, Pepe Aguilar, en donde han dejado comentarios relacionados a la publicación.

Por lo pronto, ni Pepe Aguilar, Christian Nodal o Ángela han reaccionado de manera oficial ante esta situación que parece haberse salido de control para los cantantes.