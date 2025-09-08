¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?

Después de grabar 'Otro Viernes de Locos 2', Lindsay Lohan decidió mudarse a Dubái para alejarse del constante acoso de los paparazzis, quienes, según ella, son la causa de su estrés postraumático. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí te lo contamos.

¿Qué es el estrés postraumático, condición que padece Lindsay Lohan?

El estrés postraumático es considerado un trastorno mental que algunas personas desarrollan tras experimentar un acontecimiento muy traumático, como lo es la guerra, un accidente o la muerte repentina de un ser querido.

Sin embargo, como en el caso de la actriz estadounidense, muchas veces este no puede ser causado por un evento peligroso o riesgoso que genere miedo y una sensación de huida.

Para Lindsay de 39 años, este empezó a aparecer en su vida tras adquirir fama, y seguir perseguida día día por los flashes de las cámaras de los paparazzis de Hollywood.

Lindsay Lohan reveló que la constante persecución de los paparazzis, desarrollará estrés postraumático. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Chance Yeh)

¿Cómo se manifiesta el estrés postraumático en el cuerpo?

Quienes padecen este trastorno suelen experimentar una constante sensación de alerta que afecta notablemente su cuerpo, elevando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración.

Tal cual cómo lo vivió la actriz, quien manifestó en una entrevista que la invasión de estos reporteros gráficos en su vida, la llevaron a sentirse sumamente aterrorizada.

Rezo para que cosas así nunca vuelvan a suceder. No es seguro. No es justo, expresó al The Times.

El estrés postraumático puede elevar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración, si no se controla. (Foto: Freepik)

¿Cuáles son los síntomas del trastorno de estrés postraumático?

De acuerdo a la medicina moderna, existen cuatro tipos de síntomas, pero cada persona experimenta síntomas a su manera. Estos son:

Síntomas de reviviscencia: son aquellos donde la persona trae a su mente de nuevo esos recuerdos que le hacen sentir como si estuviera pasando por el evento nuevamente. Suelen estar acompañados de pesadillas y pensamientos aterradores.

son aquellos donde la persona trae a su mente de nuevo esos recuerdos que le hacen sentir como si estuviera pasando por el evento nuevamente. Suelen estar acompañados de pesadillas y pensamientos aterradores. Síntomas de evasión: como su nombre lo indica, la persona que presenta este síntoma suele evitar situaciones o personas que desencadenan recuerdos del evento traumático. En el caso de Lohan, la actriz decidió dejar atrás su vida en Hollywood para vivir en un nuevo país donde las leyes prohíben los paparazzis.

como su nombre lo indica, la persona que presenta este síntoma suele evitar situaciones o personas que desencadenan recuerdos del evento traumático. En el caso de Lohan, la actriz decidió dejar atrás su vida en Hollywood para vivir en un nuevo país donde las leyes prohíben los paparazzis. Síntomas de hipervigilancia y reactividad: estos síntomas generan en la persona ira y dificultades para dormir.

estos síntomas generan en la persona ira y dificultades para dormir. Síntomas cognitivos y del estado de ánimo: estos generan cambios negativos en creencias y sentimientos, como sentir culpa y remordimiento.

Lindsay Lohan tomó como medida irse a vivir a Dubái junto a su familia. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Jamie McCarthy)

¿Cuáles son los tratamientos para el trastorno de estrés postraumático?

De seguro, Lindsay presentó estos o algunos síntomas que la llevaron a tratarse con expertos, quienes por medio de dos tratamientos efectivos, como lo son la terapia de conversación, y los medicamentos, o ambos a la vez, ayudaron a la actriz a tomar sabías decisiones.