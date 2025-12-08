Jhayco fue arrestado y trasladado a un centro de detención en Miami: ¿por qué?

Jesús Manuel Nieves, o más conocido por su nombre artístico como Jhayco, se ha posicionado como uno de los artistas de música urbana más reconocidos a nivel internacional por el éxito de sus canciones como: ´'Corazón Roto', 'Tarot' y 'No Me Conoce'.

Además, el artista se ha convertido en tendencia en las últimas horas mediante las diferentes plataformas digitales al ser arrestado en Miami, Estados Unidos, a causa de cometer varias infracciones, según varios reportes internacionales.

¿Cuál es la razón por la que Jhayco fue arrestado en Estados Unidos?

Según el reporte de varios medios de comunicación internacionales, se ha informado que el reguetonero cometió una grave infracción por conducir en horas de la madrugada con un alto nivel de bebidas etílicas en su sistema.

¿Por qué Jhayco fue arrestado? | Foto AFP: Jason Koerner

Por su parte, la noticia no solo recae en el hecho de que el artista tuviera un nivel de alcohol elevado, sino también por transportar una cantidad de sustancias que no son permitidas por parte de las autoridades.

De este modo, el intérprete se encuentra atravesando un difícil momento a nivel personal al transportar esta mercancía, la cual superaba la cantidad legal permitida en Estados Unidos, y esto le generó que enfrentara graves cargos en su contra.

¿Qué se sabe hasta el momento acerca del estado de Jhayco al estar detenido?

Tras varios reportes de medios de comunicación internacionales, se ha detallado que fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center en horas de la madrugada este 12 de agosto, donde se le ha iniciado un respectivo proceso legal.

Con base en esta crítica situación, se sabe que permanecerá en custodia, pero tendrá que pagar una alta suma de dinero por una fianza. Esta tiene una estimación aproximada de 3.000 dólares, lo cual generaría un grave quiebre en la vida del artista.

Entre tanto, el artista no solo ha sido tendencia por esta razón, sin que también, por participar en importantes eventos públicos a nivel internacional, donde su nombre ha sido destacado por varias figuras en la industria del reguetón y, también, por llevar en alto el nombre de su país, Puerto Rico, donde se ha posicionado como uno de los artistas más influyentes.