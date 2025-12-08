Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhayco fue arrestado y trasladado a un centro de detención en Miami: ¿por qué?

Jhayco se encuentra en medio de una situación legal tras ser detenido por las autoridades en Estados Unidos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jhayco
¿Por qué Jhayco fue arrestado? | Foto AFP: Rodrigo Varela

Jesús Manuel Nieves, o más conocido por su nombre artístico como Jhayco, se ha posicionado como uno de los artistas de música urbana más reconocidos a nivel internacional por el éxito de sus canciones como: ´'Corazón Roto', 'Tarot' y 'No Me Conoce'.

Además, el artista se ha convertido en tendencia en las últimas horas mediante las diferentes plataformas digitales al ser arrestado en Miami, Estados Unidos, a causa de cometer varias infracciones, según varios reportes internacionales.

Artículos relacionados

¿Cuál es la razón por la que Jhayco fue arrestado en Estados Unidos?

Según el reporte de varios medios de comunicación internacionales, se ha informado que el reguetonero cometió una grave infracción por conducir en horas de la madrugada con un alto nivel de bebidas etílicas en su sistema.

Jhayco
¿Por qué Jhayco fue arrestado? | Foto AFP: Jason Koerner

Artículos relacionados

Por su parte, la noticia no solo recae en el hecho de que el artista tuviera un nivel de alcohol elevado, sino también por transportar una cantidad de sustancias que no son permitidas por parte de las autoridades.

De este modo, el intérprete se encuentra atravesando un difícil momento a nivel personal al transportar esta mercancía, la cual superaba la cantidad legal permitida en Estados Unidos, y esto le generó que enfrentara graves cargos en su contra.

¿Qué se sabe hasta el momento acerca del estado de Jhayco al estar detenido?

Tras varios reportes de medios de comunicación internacionales, se ha detallado que fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center en horas de la madrugada este 12 de agosto, donde se le ha iniciado un respectivo proceso legal.

Jhayco
¿Por qué Jhayco fue arrestado? | Foto AFP: Jason Koerner

Artículos relacionados

Con base en esta crítica situación, se sabe que permanecerá en custodia, pero tendrá que pagar una alta suma de dinero por una fianza. Esta tiene una estimación aproximada de 3.000 dólares, lo cual generaría un grave quiebre en la vida del artista.

Entre tanto, el artista no solo ha sido tendencia por esta razón, sin que también, por participar en importantes eventos públicos a nivel internacional, donde su nombre ha sido destacado por varias figuras en la industria del reguetón y, también, por llevar en alto el nombre de su país, Puerto Rico, donde se ha posicionado como uno de los artistas más influyentes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actor Andrés Bejar revela que padece cáncer de piel Talento nacional

Actor Andrés Bejar enfrenta cáncer que podría costarle la oreja izquierda

Actor Andrés Bejar lucha contra un cáncer de piel que avanza en su oído izquierdo y podría costarle gran parte de su oreja si no se detiene a tiempo.

Jenna Ortega en el lanzamiento de la serie Merlina Netflix

¿Cuánto ganó Jenna Ortega por protagonizar Merlina? Conoce los récords de la segunda temporada

El sueldo de Jenna Ortega y las cifras récord de “Merlina” marcan el regreso de la serie con su segunda temporada.

Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado de MasterChef confiesa por qué no tiene pareja: “El amor no se busca”

Valentina Taguado de MasterChef explica por qué sigue soltera y no busca una relación en este momento de su vida.

Lo más superlike

Un rayo dañó el cableado en Carolina del Sur Viral

Un impactante rayo produjo una bola de fuego en Estados Unidos ¡Mira aquí el video!

Un rayo terminó convirtiéndose en fuego y provocando un apagón prolongado en una autopista de Estados Unidos..

Taylor Swift Taylor Swift

Taylor Swift anunció una novedad importante con sus fans, ¿qué reveló en redes?

Valentina Taguado se refirió a sus diferencias con Michelle Rouillard MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reveló qué opina de Michelle Rouillard tras cruce en MasterChef Celebrity

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?