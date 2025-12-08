Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exnovio de Mariana Zapata rompió el silencio sobre su ruptura: "No me siento bien"

El streamer Mr Stiven se pronunció tras confirmarse su ruptura con la influenciadora Mariana Zapata.

Mr Stiven tras su ruptura con Mariana Zapata
Mr Stiven habla de su ruptura con Mariana Zapata/Canal RCN

El streamer Mr Stiven habló sobre polémica ruptura con la influenciadora Mariana Zapata, la cual ella misma confirmó luego de varios rumores al respecto.

¿Qué dijo Mr Stiven sobre Mariana Zapata?

El creador de contenido confesó que no estaba preparado para hablar del tema, pero debido a que la paisa reveló su situación se vio obligado a hacerlo.

Mr Stiven sobre Mariana Zapata

Según contó en una de sus transmisiones en vivo, su relación como ella lo dijo, terminó de la mejor manera y se dio debido a las críticas que ella recibió al respecto y que él no pudo dedicarle el tiempo que ella requiere por su trabajo.

"No me siento bien con lo que está pasando, yo a Mariana la amo, para mí no es fácil saber que no va a volver a estar conmigo, que no es mi pareja, pero bueno", dijo.

¿Mariana Zapata no le aportó nada a Mr Stiven?

El streamer también aprovechó el live para aclarar algunas especulaciones al respecto, resaltando las cualidades de la influenciadora, indicando que solo tiene cosas buenas de decir sobre ella, pues le enseñó más cosas de la que debería.

Reacción Mr Stiven Sobre Mariana Zapata

Asimismo, indicó que ella le ayudó a crecer como persona y como profesional, pero su error fue idealizarla, pues pensó que ella iba a ser la mujer de su vida y que iba a estar a su lado siempre.

"En este momento de la vida no podemos estar juntos por varias razones, quién sabe en un futuro, si el destino nos tiene preparados a estar juntos nuevamente, eso solo lo sabrá Dios y el destino, pero en este momento no es posible continuar la relación", agregó.

Asimismo, destacó que efectivamente él siempre va a priorizar su trabajo ante una relación, por lo que, entendió que Mariana Zapata necesita un hombre a su lado que le dedique más tiempo y le brinde cosas que él no puede por sus proyectos.

Por ahora, Mariana Zapata no quiso dar más detalles al respecto y se ha mostrado enfocada en su emprendimiento y en entretener a sus seguidores con su contenido en redes sociales.

