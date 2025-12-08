Exnovio de Mariana Zapata rompió el silencio sobre su ruptura: "No me siento bien"

El streamer Mr Stiven habló sobre polémica ruptura con la influenciadora Mariana Zapata, la cual ella misma confirmó luego de varios rumores al respecto.

Artículos relacionados Paola Turbay Paola Turbay despide a Miguel Uribe Turbay con emotivo mensaje: “Te voy a extrañar”

¿Qué dijo Mr Stiven sobre Mariana Zapata?

El creador de contenido confesó que no estaba preparado para hablar del tema, pero debido a que la paisa reveló su situación se vio obligado a hacerlo.

Según contó en una de sus transmisiones en vivo, su relación como ella lo dijo, terminó de la mejor manera y se dio debido a las críticas que ella recibió al respecto y que él no pudo dedicarle el tiempo que ella requiere por su trabajo.

"No me siento bien con lo que está pasando, yo a Mariana la amo, para mí no es fácil saber que no va a volver a estar conmigo, que no es mi pareja, pero bueno", dijo.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Raúl Ocampo habló del vacío que le dejó la muerte de Alejandra Villafañe: “estoy tratando de honrarla”

¿Mariana Zapata no le aportó nada a Mr Stiven?

El streamer también aprovechó el live para aclarar algunas especulaciones al respecto, resaltando las cualidades de la influenciadora, indicando que solo tiene cosas buenas de decir sobre ella, pues le enseñó más cosas de la que debería.

Asimismo, indicó que ella le ayudó a crecer como persona y como profesional, pero su error fue idealizarla, pues pensó que ella iba a ser la mujer de su vida y que iba a estar a su lado siempre.

"En este momento de la vida no podemos estar juntos por varias razones, quién sabe en un futuro, si el destino nos tiene preparados a estar juntos nuevamente, eso solo lo sabrá Dios y el destino, pero en este momento no es posible continuar la relación", agregó.

Asimismo, destacó que efectivamente él siempre va a priorizar su trabajo ante una relación, por lo que, entendió que Mariana Zapata necesita un hombre a su lado que le dedique más tiempo y le brinde cosas que él no puede por sus proyectos.

Por ahora, Mariana Zapata no quiso dar más detalles al respecto y se ha mostrado enfocada en su emprendimiento y en entretener a sus seguidores con su contenido en redes sociales.