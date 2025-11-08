Maluma rompe el silencio tras la muerte de Miguel Uribe con emotivo mensaje: “Tenía esperanza”
Maluma lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay con un mensaje lleno de nostalgia y esperanza.
Maluma se ha consolidado como uno de los artistas más destacados del género urbano a nivel internacional y en las últimas horas, su nombre ha sido tendencia tras compartir unas sentidas palabras sobre el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, exsenador y candidato presidencial colombiano.
Así reaccionó Maluma ante la muerte de Miguel Uribe Turbay
Luego de confirmarse el fallecimiento de Miguel Uribe, múltiples figuras del entretenimiento han expresado su pesar, entre ellas Maluma. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde supera los 64 millones de seguidores, el cantante compartió un mensaje cargado de nostalgia y reflexión:
“Buenos días, mi gente. Con sentimientos encontrados, muy feliz por los shows y todo lo que está pasando, pero no crean que es un dolor ajeno la muerte de Miguel Uribe. Un saludo muy especial a su familia. Como todos, claramente, yo estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse, pero, si esto no es un llamado a un país de paz, solidaridad y compasión, no sé qué lo sea. Desde aquí acompaño a todos los familiares de Miguel en su dolor”, escribió Maluma.
El mensaje de Maluma ha sido especialmente comentado por los internautas, al abrir su corazón ante una noticia que ha generado profunda tristeza en el país. El artista expresó haber mantenido la esperanza de una pronta recuperación, pero reconoció el dolor colectivo que deja su partida.
Una despedida que ha tocado a múltiples figuras del entretenimiento
El fallecimiento de Miguel Uribe ha generado un fuerte impacto a nivel nacional. Diversas personalidades del mundo del entretenimiento, creadores de contenido digital, músicos y actores han expresado su tristeza a través de mensajes en redes sociales.
Desde luego, el reporte oficial de la Fundación Santa Fe y la confirmación hecha por su esposa, María Claudia Tarazona, marcaron un momento de gran impacto público. La noticia del fallecimiento de Miguel, tras más de dos meses en estado crítico, despertó un profundo sentimiento de pesar entre sus seguidores.
Otras figuras del mundo del espectáculo que han lamentado públicamente la pérdida incluyen a Luisa Fernanda W, Paola Turbay, Yina Calderón, Carlos Vives, Karina García y Altafulla. Todos han coincidido en destacar el legado humano que dejó Miguel Uribe Turbay, y han compartido mensajes de condolencia a su familia en medio de esta lamentable pérdida.