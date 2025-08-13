Emiro Navarro fue invitado al aftershow de MasterChef: ¿qué opinó sobre los participantes?

Emiro Navarro se ha convertido en uno de los creadores de contenido digital más famosos del país gracias a su arrolladora y carismática personalidad, la cual demostró a lo largo de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Sin duda, el influenciador no solo cautivó a sus seguidores con las múltiples cualidades que adquirió durante el reality, sino que, además, compartió su opinión acerca de lo que piensa acerca de la temporada actual de MasterChef Celebrity.

¿Qué opina Emiro Navarro de la actual temporada de MasterChef Celebrity?

El pasado 12 de agosto, Emiro Navarro estuvo presente en Manos arriba: El aftershow de MasterChef Celebrity, un programa conducido por Dominica Duque y Estiwar G, quienes compartieron un maravilloso momento junto al creador digital y le preguntaron acerca de las expectativas que tiene acerca del programa, expresando las siguientes palabras:

¿Qué opina Emiro Navarro de la temporada actual de MasterChef? | Foto: Canal RCN

“Ustedes saben que tengo experiencia en la cocina porque preparé varios alimentos durante un montón de días en La casa de los famosos Colombia. Además, me he dado cuenta que en esta temporada le han puesto varios retos a los participantes en la cocina de MasterChef”, añadió Emiro.

A raíz de estas palabras, Emiro recordó las veces en las que cocinó durante la cocina de La casa de los famosos Colombia, pues varios de sus compañeros no tenían los respectivos conocimientos gastronómicos para preparar una cantidad de platillos para todos los participantes.

¿Qué personaje sería Emiro Navarro si estuviera en una temporada de MasterChef?

Durante la entrevista, le preguntaron a Emiro acerca del personaje que interpretaría en caso de que hiciera parte de una temporada de MasterChef Celebrity y el participante expresó con sinceridad el rol que tendría.

“Yo sería yo, sería Emiro lo que siempre he mostrado aquí con la gente, siempre demostrando una sonrisa y, seguramente, viviría muchos momentos tensionantes de convivencia. Además, siempre demostraría con orgullo el gran potencial que tengo con mi personalidad”, detalló el influenciador.

Entre tanto, Emiro ha demostrado con orgullo la gran felicidad que ha sentido al hacer parte de los espectadores de la actual temporada, la cual ha estado bajo la conducción de los chefs: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.