Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, hizo delicada denuncia en redes, ¿qué pasó?

Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima, expuso la situación que viene enfrentando y pone en peligro su continuidad.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Camilo Cifuentes hizo denuncia en redes sociales
Camilo Cifuentes expuso situación en redes sociales. (Foto Freepik)

Hay un nombre en redes sociales que ha tomado fuerza en el último tiempo, Camilo Cifuentes, un creador de contenido que se dedica a apoyar vendedores ambulantes y darle comida a los más necesitados.

¿Cuál fue la denuncia que hizo Camilo Cifuentes en redes sociales?

Este misterioso influenciador ha ganado bastante popularidad en redes sociales gracias a su contenido y a su admirable labor por ayudar a miles de personas alrededor de Colombia.

Aunque no se conoce su identidad, su nombre acapara la atención constantemente en redes, precisamente, en las últimas horas el influenciador ha sido tendencia por una denuncia que hizo.

Camilo denunció que, a pesar de su labor no es ajeno a las personas malintencionadas y que quieren utilizar su nombre y contenido para lucrarse.

El influenciador aseguró que esto se debe al tema de su anonimato, algo que aseguró por el momento no plantea cambiar ya que su intención no es ser una figura pública, sino, ayudar a las personas y generar conciencia con su contenido.

“Es muy complicado porque las personas quieren lucrarse. Roban el contenido, piden dinero y no les importa decir que son Camilo Cifuentes… da un poquito de ira y de tristeza porque yo lo hago sin lucrarme ni buscar nada a cambio”.

Quién es Camilo Cifuentes
Camilo Cifuentes, el influenciador anónimo, hizo denuncia. (Foto Freepik)

¿Quién es Camilo Cifuentes, el influenciador anónimo?

Camilo Cifuentes con su denuncia quiso advertir a todas las personas que siguen su contenido en redes sociales para que no caigan en trampas o estafas.

Precisamente, de Camilo se conoce poco, en una entrevista para un pódcast de Telecafé, el influenciador reveló que tiene 28 años, es oriundo de Manizales y está estudiando actualmente una tecnología de ingeniería industrial.

¿Cómo hace Camilo Cifuentes, el influenciador anónimo, para regalar dinero en las calles?

La estrategia de Camilo Cifuentes es buscar vendedores ambulantes o pequeños emprendedores, preguntarles por el precio de sus productos y pedirles una gran cantidad de estos, generando incredulidad y asombro en muchos de ellos, quienes llegan a pensar que es una broma.

El influenciador además, en ocasiones les lleva insumos como vasos, electrodomésticos o ollas para regalárselos a las personas que reciben su ayuda.

Asimismo, Camilo es famoso por su 'calculadora', ya que él asegura que por alguna extraña razón está no funciona como las demás, por lo que al momento de sumar y hacer las cuentas siempre les da más dinero a las personas.

