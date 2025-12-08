Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Herrera reaccionó al pin de inmunidad de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity

Jorge Herrera opinó tras el triunfo de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity al ganar el pin de inmunidad.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jorge Herrera, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi
Jorge Herrera tras triunfo de Carolina Sabino y Violeta Bergonzi/Canal RCN

Violeta Bergonzi y Carolina Sabino se llevaron el pin de inmunidad en MasterChef Celebrity tras el reto de este 12 de agosto.

¿Cuál fue el reto de este 12 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes tuvieron que hacerse en las mismas parejas del reto creativo anterior, las cuales fueron conformadas al azar y en cuya prueba Valentina Taguado, Michelle, Raúl Ocampo y Caterin Escobar quedaron con delantal negro.

Para esta prueba, las duplas debían hacer platos con carne de cerdo con tiempo y mercado limitado, haciendo referencia a los almuerzos que se llevan al trabajo.

¿Por qué Violeta Bergonzi y Carolina Sabino se llevaron el pin de inmunidad en MasterChef Celebrity?

La presentadora y la actriz lograron cautivar al paladar de los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría luego de sorprenderlos con su impecable y creativa preparación, además de realizar un gran emplatado.

El plato decidieron llamarlo "Te amo, que sea un gran día", en el que quisieron resaltar el amor de madre a quienes les hacen la lonchera.

Carolina y Violeta en MasterChef Celebrity

Realizaron costillitas en olla a presión y luego a fritura profunda, para bañarlas en salsa y acompañarlas con puré y chips de chontaduro, los cuales le elogiaron.

Su plato fue tan impecable que los jurados decidieron darles el pin de inmunidad, provocando gran felicidad en ellas.

Sin embargo, otros compañeros no estuvieron tan de acuerdo con el resultado, pues cuestionaron si podría ser un plato para llevar a la oficina tras cocinarse en casa rápidamente.

¿Cómo reaccionó Jorge Herrera tras el triunfo de Carolina y Violeta en MasterChef Celebrity?

El actor señaló que esperaba que el jurado no se distrajera y recordara que el plato era para lonchera, pero al conocer el resultado, no dudo en opinar al respecto.

"Es cerdito que ellas prepararon, aunque tenía un buen aspecto, que eso cuenta para la calificación no sabía tan exquisito como el nuestro y de eso estoy seguro", señaló.

Jorge Herrera sobre Carolian Sabino y Violeta en Marterchef Celebrity

Por ahora, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi se suman al balcón con Alejandra Ávila y Valeria, mientras que Jorge Herrera debe seguir luchando para no llevarse delantal negro.

