Camila Cabello canta un tema de Shakira y crecen los rumores de una posible colaboración

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Una guitarra, una voz dulce y un clásico de Shakira bastaron para que Camila Cabello pusiera a soñar a sus fans con una colaboración.
La interpretación de “Si te vas” por Camila Cabello no solo llegó a oídos de Shakira, sino que avivó ilusiones de un tema en conjunto. Foto AFP/Angela Weiss

Camila Cabello le hace un homenaje a Shakira desde Taiwán y genera emoción por un posible concierto o colaboración entre ambas artistas según los fans.

¿Cuál fue la publicación de Camila Cabello que generó revuelo en redes sociales?

Desde una habitación de hotel en Taiwán, Camila Cabello sorprendió a sus seguidores con una emotiva interpretación de “Si te vas”, uno de los temas más emblemáticos de Shakira perteneciente al álbum Dónde están los ladrones.

Con voz dulce y guitarra en mano, la artista compartió ese instante en TikTok con el pie de foto:

“Cantando Shak desde la habitación de mi hotel en Taiwán”.

 

¿Cuál fue la reacción de Shakira al ver la publicación de Camila Cabello?

Lo que comenzó como un pequeño tributo se transformó en una ola de reacciones y un intercambio sincero, pues la propia Shakira respondió al video diciendo “¡Camila linda! Me encanta cómo te queda ‘Si te vas’ con tu voz.”

Este gesto, por parte de la propia autora, dio aún más fuerza al momento y generó nuevos rumores sobre una colaboración futura.

La interpretación de “Si te vas” por Camila Cabello no solo llegó a oídos de Shakira, sino que avivó ilusiones de un tema en conjunto.
Camila Cabello sorprendió desde Taiwán interpretando “Si te vas” de Shakira. / (Foto de AFP)

Los fanáticos no tardaron en comentar pensando en un posible regreso de Camila a Colombia, pues la conexión emocional entre ambas artistas y el talento interpretativo de Camila generaron un clima de expectativa que no pasó desapercibido.

¿Cuáles son las proyecciones de Camila Cabello y Shakira en la música de habla hispana?

Cabe destacar que, aunque Camila ha construido gran parte de su carrera en inglés, nunca ha abandonado sus raíces latinas, desde sus días en Fifth Harmony ha sabido equilibrar ritmos globales con influencias hispanas con colaboraciones como “Ambulancia” con Camilo reflejando su creciente apuesta por la música en español.

Esta interpretación ocurre además en un contexto clave para Shakira, pues su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es considerada la más grande del 2025 en el ámbito latino, con 22 presentaciones agotadas en Norteamérica.

La canción elegida por Camila es parte del icónico álbum Dónde están los ladrones de Shakira.
Shakira reaccionó con cariño al tributo de Camila Cabello, generando especulación en redes sobre una posible colaboración. / (Foto de AFP)

Se cree que en los próximos conciertos en Latinoamérica podría haber sorpresas, e incluso improvisaciones como la de Camila Cabello podrían convertirse en momentos compartidos en vivo.

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, lo cierto es que la escena de Taiwán ha sembrado una ilusión de dos generaciones de artistas latinas que están conectadas por una canción, un abrazo virtual, y un público que sueña con una colaboración.

