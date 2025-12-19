Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla tuvo percance en Bogotá y sorprendió con su reacción: "Ya me voy a poner las pilas”

Altafulla atravesó una inesperada situación en Bogotá y dejó claro que nada detiene su entusiasmo de cara a su cumpleaños.

Altafulla sufre percance en Bogotá.
Altafulla reaccionó al perder un vuelo hacia Barranquilla. (Foto Canal RCN)

Altafulla vivió un tropiezo en su agenda y vivió un inesperado percance en Bogotá.

Altafulla se prepara para celebrar su cumpleaños.
Altafulla continúa creciendo en plataformas digitales. (Foto Canal RCN)

¿Qué incidente tuvo Altafulla en Bogotá?

El cantante barranquillero compartió con sus seguidores la frustración de haber perdido el vuelo que lo llevaría de Bogotá a Barranquilla.

Aunque reconoció el malestar de la situación, aseguró que mantiene el mejor ánimo y que ya se encuentra rumbo a su tierra.

En medio de su relato, dejó claro que se prepara para celebrar su cumpleaños por todo lo alto, como cierre de un año que ha sido especialmente exitoso para él.

“Ya me voy a poner las pilas”, expresó Altafulla en su publicación.

¿Cómo le fue a Altafulla a nivel profesional en el 2025?

El barranquillero tiene razones de sobra para celebrar. Este año se consolidó como uno de los artistas más comentados del país tras convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos Colombia, un triunfo que lo catapultó en el entretenimiento nacional.

Su carrera musical también dio un salto importante: recorrió escenarios en diferentes ciudades de Colombia y participó en festivales masivos como el Megaland, donde compartió tarima con reconocidos exponentes de la música urbana.

Cada presentación fue una muestra de su crecimiento artístico y del respaldo que recibe de sus seguidores.

El éxito de Altafulla no solo se mide en aplausos en vivo, también en cifras digitales.

Sus canciones acumulan miles de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, consolidándose como uno de los artistas emergentes más escuchados del país y con un constante crecimiento de oyentes mensuales.

A esto se suma la alegría deportiva: su equipo del alma, el Junior de Barranquilla, se consagró campeón de la liga colombiana de fútbol, un logro que él mismo celebró públicamente y que se convirtió en otro motivo de orgullo en este año inolvidable.

Aunque no todo fue bueno, el año también estuvo marcado por un capítulo personal que generó conversación en redes.

Durante su paso por La Casa de los Famosos Colombia, Altafulla inició una relación sentimental con la creadora de contenido Karina García.

Sin embargo, meses después de terminado el programa, ambos decidieron separar sus caminos.

Karina, compartió en redes sociales las razones de la ruptura, explicando que las diferencias personales y la falta de compatibilidad fueron determinantes para tomar la decisión.

Altafulla, por su parte, prefirió mantener un perfil más reservado frente al tema, enfocándose en su música.

Altafulla ganó La casa de los famosos.
Altafulla ganó La casa de los famosos en su segunda edición. (Foto Canal RCN)
