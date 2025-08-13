Karina García le respondió sin filtro a Melissa Gate: "Qué vacía es tu vida"

Karina García sorprendió a sus seguidores recientemente al responderle a su excompañera de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, a través de redes.

¿Cómo le respondió Karina García a Melissa Gate tras pullas en su contra?

Los nombres de estas dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia han estado en el foco mediático debido a unas aparentes pullas de Melissa en medio de sus transmisiones en vivo.

En redes se viralizaron varios clips de las transmisiones de Melissa en donde lanzaba duras indirectas y muchas de ellas empezaron a ser asociadas con Karina, por lo que muchos esperaban por una respuesta de ella.

Respuesta que llegó en las últimas horas, cuando la modelo antioqueña le contestó a Melissa Gate a través de un directo mensaje en su cuenta de X, en donde no tuvo filtro.

Qué vacía debe sentirse una persona para que su vida se limite hacer lives en TikTok a hablar mal de alguien.

Karina García se mostró irónica en una parte de su mensaje al asegurar que mientras ella se dedicaba a lanzarle pullas en redes, ella por su parte estaba enfocada en sus proyectos, con los que estaba facturando.

Me sigues tirando y yo sigo facturando, que Dios te bendiga por qué lo vas a necesitar.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Melissa Gate en contra de Karina García?

Este mensaje de Karina García ha sido tomado como una clara respuesta a Melissa Gate ante sus constantes mensajes en contra de Karina y Altafulla.

En las últimas semanas, Melissa ha estado haciendo transmisiones en vivo en su cuenta de TikTok en donde le han preguntado por sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

Las últimas declaraciones de Melissa en contra de Karina fue sobre su apoyo a Karely Ruiz en lo que será su enfrentamiento de boxeo contra la antioqueña.

"Ojalá Karely la de toda, soy team Karely. Ojalá le arranque las extensiones a la otra, y ojalá le dé en ese hocico y le parta una carilla”

Melissa Gate arremetió contra Karina García y así le respondió. (Foto Canal RCN).

¿Karina García tomará acciones contra Melissa Gate?

Karina García días atrás había compartido un mensaje en sus redes sociales en donde expresaba su malestar por tanto 'hate' y malos comentarios.

A veces me canso de tanta mala vibra que me siguen tirando siempre me quedo callada, quizás por darle poder a esas cosas o importancia.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguraba que muchos de esos comentarios la afectaban aunque no respondiera a todos.

Sin embargo, aunque decidió romper su silencio y contestarle a Melissa Gate, hasta el momento la influenciadora no ha confirmado si tomará acciones legales contra su excomapañera del reality.