Jorge Enrique Abello reaccionó a mensaje de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe

Colombia se encuentra de luto tras el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 11 de agosto. Siendo el 13 de agosto el día de su despedida y en el que se llevaron a cabo los actos póstumos en su honor.

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, compartió un estremecedor mensaje en sus redes sociales previo a los actos póstumos del candidato.

La esposa del fallecido senador compartió unas imágenes del senador orándole a la Virgen María y junto a ellas dejó un estremecedor mensaje en el que habló de su dolor por lo que estaba viviendo junto a sus hijos.

Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá.

El mensaje de María Claudia no pasó por desapercibido en redes sociales y muchas celebridades han reaccionado a este.

Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí.

El 13 de agosto se llevaron a cabo los homenajes póstumos de Miguel Uribe Turbay. (AFP: Luis ACOSTA)

¿Cómo reaccionó Jorge Enrique Abello a mensaje de María Claudia Tarazona previo a exequias de Miguel Uribe Turbay?

Este mensaje de María Claudia Tarazona ha estremecido a miles de internautas en redes sociales, quienes han expresado mensajes de ánimo a la esposa de Miguel Uribe Turbay.

Asimismo, múltiples celebridades han reaccionado a este mensaje, uno de ellos fue el actor Jorge Enrique Abello, quien le expresó su apoyo en los comentarios.

Un abrazo enorme. Con todas nuestras oraciones y amor para ti y toda la familia. Están siempre en nuestra mente y corazón, al igual que Miguel.

El recordado actor de Yo soy Betty, la fea le dejó un mensaje de ánimo a la esposa de Miguel Uribe Turbay, asegurándole que la apoyaban con mente y corazón.

¿Qué otras celebridades reaccionaron al mensaje de María Claudia Tarazona?

En redes sociales han sido varias las celebridades que le han expresado su apoyo a María Claudia Tarazona, entre ellas Marbelle, Taliana Vargas, Claudia Bahamón, Alejandra Azcarate, Ana María Estupiñán, Jessi de la Peña, entre otros.

Mensajes como "acá estamos para ustedes, amor y fuerza" o "María Claudia, la fuerza de Dios está contigo" han dejado ver que en este momento la familia de Miguel Uribe cuenta con todo el apoyo de Colombia.