Fallece cantante mexicano minutos antes de un concierto: ¿qué le pasó?

En las últimas horas, varios internautas han manifestado su gran preocupación frente al fallecimiento de un artista mexicano, quien fue víctima de un aterrador hecho el cual se destacó una ola de comentarios a raíz de morir minutos antes de un show en vivo.

Así falleció un artista mexicano antes de presentarse en concierto

Es clave mencionar que el nombre de Óscar Lerma, o artísticamente conocido como Guadaña Jr., no solo ha sido tendencia por destacarse por su gran desempeño a nivel artístico, sino que también por la causa de su muerte.

¿Quién fue el artista mexicano que falleció antes de un concierto?

El pasado 10 de agosto, el intérprete se iba a presentar en un evento público en el que iba a demostrar su gran talento en el género del rock junto a otros artistas, pero antes de presentarse, el artista se encontraba en el parqueadero del evento y allí fue víctima de un desafortunado hecho en el que fue interceptado por presuntos sujetos.

Además, la noticia fue confirmada por El Centro de Espectáculos de Cuautitlán, lugar donde el artista se iba a presentar y los promotores del evento confirmaron la noticia a través de su cuenta oficial de Facebook:

“En paz , descanse Guadaña Jr. El Centro de espectáculo Cuauttlan lamento mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones en la calle que colinda con el establecimiento, desviviendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor”, expresaron.

¿Quién era el padre de Guadaña Jr., reconocido artista mexicano?

Cabe destacar que varios internautas han demostrado la gran tristeza que han tenido a raíz del fallecimiento de Guadaña Jr. quien no solo conmocionaba con su música, sino que también por sus raíces, al ser hijo del legendario David Lerma, quien fue durante varios años el vocalista de la banda ‘Bostik’, una icónica agrupación mexicana y, también, se pronunciaron al respecto frente a la muerte del vocalista.

Entre tanto, cuando los asistentes escucharon el ataque, fueron inmediatamente evacuados al ser testigos de un desafortunado hecho de “inseguridad”. Además, los asistentes han enviado un emotivo mensaje a los allegados tras la dolorosa pérdida del artista mexicano.