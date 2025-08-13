Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Fallece cantante mexicano minutos antes de un concierto: ¿qué le pasó?

Muere reconocido artista mexicano antes de presentarse en un concierto en vivo y su fallecimiento es materia de investigación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Vela blanca
¿Quién fue el artista mexicano que falleció antes de un concierto? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han manifestado su gran preocupación frente al fallecimiento de un artista mexicano, quien fue víctima de un aterrador hecho el cual se destacó una ola de comentarios a raíz de morir minutos antes de un show en vivo.

Artículos relacionados

Así falleció un artista mexicano antes de presentarse en concierto

Es clave mencionar que el nombre de Óscar Lerma, o artísticamente conocido como Guadaña Jr., no solo ha sido tendencia por destacarse por su gran desempeño a nivel artístico, sino que también por la causa de su muerte.

Velas blanca
¿Quién fue el artista mexicano que falleció antes de un concierto? | Foto: Freepik

El pasado 10 de agosto, el intérprete se iba a presentar en un evento público en el que iba a demostrar su gran talento en el género del rock junto a otros artistas, pero antes de presentarse, el artista se encontraba en el parqueadero del evento y allí fue víctima de un desafortunado hecho en el que fue interceptado por presuntos sujetos.

Artículos relacionados

Además, la noticia fue confirmada por El Centro de Espectáculos de Cuautitlán, lugar donde el artista se iba a presentar y los promotores del evento confirmaron la noticia a través de su cuenta oficial de Facebook:

“En paz , descanse Guadaña Jr. El Centro de espectáculo Cuauttlan lamento mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones en la calle que colinda con el establecimiento, desviviendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor”, expresaron.

¿Quién era el padre de Guadaña Jr., reconocido artista mexicano?

Cabe destacar que varios internautas han demostrado la gran tristeza que han tenido a raíz del fallecimiento de Guadaña Jr. quien no solo conmocionaba con su música, sino que también por sus raíces, al ser hijo del legendario David Lerma, quien fue durante varios años el vocalista de la banda ‘Bostik’, una icónica agrupación mexicana y, también, se pronunciaron al respecto frente a la muerte del vocalista.

Artículos relacionados

Velas blanca
¿Quién fue el artista mexicano que falleció antes de un concierto? | Foto: Freepik

Entre tanto, cuando los asistentes escucharon el ataque, fueron inmediatamente evacuados al ser testigos de un desafortunado hecho de “inseguridad”. Además, los asistentes han enviado un emotivo mensaje a los allegados tras la dolorosa pérdida del artista mexicano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Jenna Ortega y la tendencia “Tired Girl” Viral

Jenna Ortega y el “Tired Girl”: la tendencia de maquillaje que está marcando TikTok

La tendencia de maquillaje “Tired Girl” de Jenna Ortega conquista TikTok. Descubre cómo lograr el look que conquista las redes.

Lina Bina Talento internacional

Lina Bina, creadora digital, hizo una inquietante publicación antes de morir: ¿qué dijo?

La creadora digital Lina Bina hizo una publicación preocupante días antes de su fallecimiento.

Un perro quedó atrapado adentro de un ladrillo y el video sorprendió en las redes Mascotas

Un perro quedó atrapado dentro de un ladrillo y su rescate generó polémica en redes

Un perro fue rescatado tras quedar atrapado en un ladrillo, en un hecho que conmocionó y dividió opiniones en redes sociales.

Lo más superlike

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Andrea Valdiri dejó atrás los patrones sobre su pasado: “Tocar el abismo enseña”

Andrea Valdiri hizo una sorprendente reflexión en redes acerca de los retos personales y cómo los ha superado en su vida.

Camila Cabello sorprendió en TikTok al cantar “Si te vas” de Shakira Camila Cabello

Camila Cabello canta clásico de Shakira y genera furor en redes sociales

Jorge Herrera, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera reaccionó al pin de inmunidad de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?