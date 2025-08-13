Un perro quedó atrapado dentro de un ladrillo y su rescate generó polémica en redes

En los últimos días, un hecho preocupante capturó la atención de millones de internautas al ver un perro que quedó completamente inmovilizado dentro de un ladrillo, a través de un video en redes sociales.

Artículos relacionados Redes sociales ¿Jessica Radcliffe murió tras ser atacada por una orca en un espectáculo marino?

¿Cómo terminó el perro atrapado en un ladrillo?

El momento fue registrado en video y no tardó en viralizarse, acumulando reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales, especialmente TikTok y Youtube.

En las imágenes se aprecia al pequeño perrito asomándose por una de las aberturas del ladrillo, sin poder moverse, con su cuerpo atrapado evidenciando incomodidad y ansiedad.

El rescate de un perro atrapado en un ladrillo geneó debate. Foto Freepik

Un hombre, al percatarse de lo ocurrido, intervino de inmediato intentando extraerlo de forma manual, tomando con cuidado el ladrillo y tratando de agitarlo suavemente, pero la estructura permaneció intacta y el animal seguía sin poder salir.

¿Qué método se utilizó para liberar al perro?

Al ver que el método no daba resultados, el rescatista pensó en otra solución, tomando un martillo fracturando el ladrillo con fuerza. En ese momento, el perro salió desorientado, aunque sin lesiones aparentes.

Apenas unos segundos después de su liberación, el perrito comenzó a moverse por sus propios medios, recibiendo gestos de alivio y alegría de quienes presenciaron la escena.

El video del rescate no solo se posicionó rápidamente entre las tendencias, sino que generó interacciones de más de 2,8 millones de visualizaciones, decenas de miles de “me gusta” y más de mil comentarios en redes, la mayoría de los usuarios celebrando que el desenlace fuera positivo, mientras otros se mostraron impactados por la situación.

El video del rescate de un perro atrapado en un ladrillo divide opiniones: unos celebran la rapidez, otros cuestionan el método. Foto Freepik

¿Por qué el rescate del perro generó opiniones divididas?

Algunas personas cuestionaron el uso del martillo, señalando que existía un riesgo de lastimar al perro, y otros defendieron que, dadas las circunstancias, fue la manera más rápida y efectiva de garantizar su seguridad.

La polémica se amplió cuando surgieron interrogantes sobre cómo el perro terminó dentro del ladrillo, pues mientras algunos lo atribuyeron a un accidente improbable, otros insinuaron que pudo haber sido colocado allí, lo que levantó sospechas de posible maltrato animal.

Artículos relacionados Falcao Esto es lo que cuestan los balones que usó Falcao para anotar sus goles en Millonarios

Más allá de las opiniones encontradas, el episodio ha reavivado la conversación sobre la importancia de la vigilancia, la protección y el trato responsable hacia los animales.

Y aunque este rescate tuvo un final feliz, muchos internautas coinciden en que es fundamental prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de los seres más vulnerables.