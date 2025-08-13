Esto es lo que cuestan los balones que usó Falcao para anotar sus goles en Millonarios

Radamel Falcao García dejó una huella en Millonarios durante su reciente paso por el club, tras 29 encuentros disputados, 16 de ellos como titular, el ‘Tigre’ anotó 10 goles y recibió seis amonestaciones.

¿Por qué Falcao García no siguió jugando en Millonarios?

Aunque la hinchada soñaba con verlo una temporada más en el equipo, el delantero decidió cerrar este capítulo, pese a los intentos del técnico David González por convencerlo de quedarse.

El balón con el que Falcao marcó su último gol en Millonarios cuesta $50 millones de pesos y se volvió la pieza más buscada por coleccionistas. (AFP: Raul ARBOLEDA)

Se sabe que algunos factores como el ambiente hostil en redes sociales, influyeron en su determinación de no continuar, y a pesar de no haber conseguido el título, Falcao se ganó el cariño de la hinchada azul, que ahora tiene la oportunidad de conservar un pedazo único de su historia.

¿Cuáles son los objetos de Falcao García que están en venta al público y cuánto cuestan?

Los balones con los que el delantero marcó sus últimos tres goles vistiendo la camiseta de Millonarios, están en venta, cada uno convertido en una pieza de colección certificada.

Pues cada balón podrá conseguirse a través de la página web y viene en una caja exhibidora, con base de acrílico negro, cubierta protectora y espacio que indica la fecha, los equipos y el marcador del partido en el que fue utilizado.

El balón del gol contra Once Caldas cuesta $20 millones y viene certificado como pieza de colección. (AFP/ Raúl ARBOLEDA)

El balón del gol contra Once Caldas está avaluado en $20 millones de pesos colombianos, mientras que el del gol frente a Santa Fe alcanza los $25 millones de pesos.

Sin embargo, el balón más codiciado es con el que Falcao García marcó su último gol oficial con Millonarios el cual por su valor histórico y emocional, se ofrece por $50 millones de pesos.

¿Qué está haciendo Falcao García actualmente en su carrera deportiva?

Estos implementos deportivos han despertado el interés de coleccionistas y fanáticos, y ha elevado la intriga sobre el futuro deportivo de Falcao García, quien aún no ha definido públicamente cuál será su próxima casa deportiva.

Pues, aunque varios equipos en Colombia han intentado sumarlo a su nómina, el futbolista ha dejado claro que, si vuelve a jugar en el país, solo lo haría en Millonarios.

Mientras tanto se conoce que el jugador ha pasado tiempo en Europa junto a su familia, recordando sus mejores momentos en clubes como Porto y Mónaco, y sigue conectado con la actualidad del fútbol colombiano a través de las redes sociales y el apoyo que ofrece a sus antiguos compañeros de equipo.