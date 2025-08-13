Edwin Cardona rompió el silencio tras fallar dos penaltis con Atlético Nacional: ”Es de humanos”

Edwin Cardona se ha apoderado de las tendencias desde el pasado 12 de agosto cuando su equipo, Atlético Nacional, se enfrentó a São Paulo en Medellín y en este partido falló dos penaltis.

¿Cómo reaccionó Edwin Cardona de Atlético Nacional tras fallar dos penaltis en la Copa Libertadores?

El partido por los Octavos de final de la CONMEBOL Libertadores dejó un gran sinsabor para la hinchada verdolaga, quien soñaba y llegó a pensar en la victoria contra el conjunto brasileño.

En el encuentro, Atlético Nacional fue superior y el que más ocasionó opciones de peligro, entre ellas dos penaltis que decidió cobrar Edwin Cardona al ser un especialista con la pelota parada.

Sin embargo, el '10' del equipo paisa falló los dos cobros desde los doce pasos, quitándole la posibilidad a su equipo de haberse llevado la victoria e ir más tranquilos a jugar a Brasil.

Tras su segundo penalti fallado, el jugador fue sustituido y al sentarse en el banquillo del Atanasio Girardot, Cardona no aguantó la frustración y rompió en llanto.

Edwin Cardona se pronunció tras fallar dos penaltis. (AFP: Jaime SALDARRIAGA)

¿Qué dijo Edwin Cardona ante la lluvia de críticas que recibió por fallar dos penaltis con Atlético Nacional?

Edwin Cardona tras el final del partido salió a hablar con la prensa y confrontó las críticas y silbidos que recibió tras errar dos penaltis.

Yo creo que nunca va a ser fácil cuando te toca errar, pero es de humanos y es de hombres asumirlo.

El jugador aseguró que asumía la responsabilidad de haber fallado dos opciones clave para darle la victoria al equipo, pero dejó claro que muy pocos jugadores se hubiesen arriesgado a hacerlo.

Pocos tienen el carácter de hacer lo que hice, volver a patear un penalti, ya son decisiones que uno toma dentro del terreno de juego.

Cardona aseguró que sabía que en redes y en la prensa le darían 'palo', pero dejó claro que como uno de los líderes del equipo no se iba a esconder y asumiría todo de la mejor manera desde que fuese con respeto.

Van a hablar mucho, pero estoy acá para poner la cara. Lloverán críticas, pero acá estoy para asumirlas con todo respeto.

¿Qué reacciones y memes dejó los dos penaltis errados por Edwin Cardona?

El futbolista ha sido centro de críticas y memes en redes sociales tras errar dos penaltis con Atlético Nacional en un partido de gran importancia para el equipo e hinchada.

En redes sociales muchos han dejado comentarios como "Yo cuando siento que puedo volver a intentarlo" o "Cuando me dicen que no me rinda".

Ante estos comentarios que son tendencia, el jugador aprovechó para pedir disculpas a la hinchada y prometerles que dará todo de sí mismo para clasificar al equipo.