Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez con lujoso anillo: así fue

Georgina Rodríguez mostró el extravagante anillo que le dio el jugador Cristiano Ronaldo para pedirle matrimonio: "Sí, quiero".

Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo sorprendió a anillo de compromiso Georgina Rodríguez.

La modelo argentina Georgina Rodríguez sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al revelarles que Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez?

Tras más de nueve años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han anunciado que llegarán al altar, esto lo confirmó la modelo de origen argentino.

La relación del futbolista portugués y la modelo argentina empezó en 2016 cuando al parecer el jugador ingresó a una tienda de ropa en Madrid en la que trabaja Georgina, allí al parecer fue amor a primera vista.

Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más habladas y comentadas dentro de la farándula internacional y su hogar ha crecido con dos hijas fruto de su relación Alana, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022, sumado a los otros tres hijos del futbolista portugués: Cristiano Jr., y los mellizos Eva y Mateo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llegarán al altar.

¿Cómo reaccionó Georgina Rodríguez a la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez fue la encargada de compartir una publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde mostró el lujoso anillo que le dio el futbolista portugués para pedirle su mano.

Junto a la fotografía, la modelo argentina confirmó su respuesta al jugador, dejando claro que le aceptaría en esta y todas las vidas estar a su lado para siempre.

Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas.

¿Cuánto cuesta el anillo con el que Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez?

Como era de esperarse la propuesta de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez no ha pasado por desapercibido y esta imagen se ha hecho viral rápidamente en redes.

Algo que ha llamado la atención de los internautas fue el anillo que el jugador portugués le dio a Georgina Rodríguez con una gran piedra preciosa y varios diamantes.

Una joya que podría valer miles de millones de pesos, no obstante, hasta el momento no se conoce el valor exacto de esta joya preciosa que el exjugador del Real Madrid le regaló a la modelo argentina.

