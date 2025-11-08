Falleció Miguel Uribe Turbay: así reaccionaron las celebridades colombianas

Colombia está de luto tras hacerse oficial en la madrugada del 11 de agosto que el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay falleció tras más de dos meses luchando por su vida.

¿Cómo reaccionó el mundo del entretenimiento al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atent*do el 7 de junio del presente año en el barrio Modelia en Bogotá, este hecho lo hizo ser atendido de urgencia en la Fundació Santa Fe en donde estuvo luchando por su vida hasta este 11 de agosto.

La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a las 1: 56 de la madrugada de hoy.

Esta noticia ha conmocionado al país y al mundo del entretenimiento, quienes a través de redes sociales se han mostrado devastados con el adiós de Miguel Uribe Turbay tras varias semanas de esperanza, oraciones y fe.

Celebridades y famosos lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. (AFP: Luis ACOSTA)

¿Qué celebridades reaccionaron al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

En redes sociales han sido cientos de celebridades las que han reaccionado a este lamentable suceso, expresando su dolor y empatía por la familia y seres queridos del candidato presidencial.

La presentadora Claudia Bahamón fue una de las primera en reaccionar con un emotivo mensaje en que el que expresó su dolor e invitó a tomar conciencia.

Vuela a los brazos de tu madre. Duele el alma por la muerte de Miguel.Qué su partida nos recuerde que ningún ideal vale más que la vida.

Juanes fue uno de los artistas también que se pronunció a primera hora, expresando su tristeza por este suceso que sacude al país.

Qué la partida de Miguel sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia.

Laura Tobón, Valerie Domínguez, Jessica de la Peña, entre otras celebridades han estado enviándole mensajes de ánimo a la esposa del senador, María Claudia Tarazona y a sus seres queridos.

¿Cómo reaccionó María Cladua Tarazona al fallecimiento de su esposo Miguel Uribe Turbay?

Una de las reacciones que han puesto la piel de 'gallina' fue la de la esposa de Miguel Uribe Turbay, quien a través de su cuenta de Instagram le dejó un mensaje de despedida a su amado.

Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro.

María Claudia Tarazona aseguró que en este momento solo podía pedirle fuerzas a Dios y a su fe para poder seguir adelante sin su esposo y con la responsabilidad de sus hijos.