Yina Calderón habla de posible "trampa" previo a su enfrentamiento contra Andrea Valdiri

Yina Calderón no descartó que se pongan "raras" las cosas en Stream Fighters. "Yo le pido a Colombia", manifestó.

Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón habla de posible "trampa" previo a su enfrentamiento contra Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN y Freepik.

Todo parece indicar que Yina Calderón se enfrentará en el ring de boxeo contra Andrea Valdiri. Sin embargo, la empresaria de fajas hizo un llamado para que no haya "trampa".

El momento estelar de Stream Fighters será el que protagonizarán Calderón y Valdiri, lo cual lo más probable es que sea el último de todo el evento organizado por el streamer WestCol.

¿Por qué Yina Calderón habló de posible "trampa" en Stream Fighters?

En medio de polémicas declaraciones, pues la emprendedora dijo que no se enfrentaría contra la bailarina si no tienen el mismo peso, Yina Calderón también solicitó claridad en todo el evento.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarán en el ring de boxeo | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, le pidió al país entero estar atentos para que no haya "trampa" en el sentido de que WestCol es amigo de su contrincante en el ring.

"Yo le pido a Colombia que va a estar conectada en Stream Fighters, que ojalá no vaya a haber trampa; si Valdiri gana, que gane porque pel3ó bien y no porque es amiga de WestCol", señaló.

Para complementar su argumento, Yina dijo que en las promociones del 'cara a cara' a ella y Karely Ruiz las hicieron esperar tres horas, mientras que Andrea y Karina García llegaron media hora antes, pues, al parecer, les habrían avisado la hora exacta.

¿Qué va a hacer Yina Calderón después de Stream Fighters?

La empresaria de fajas comentó que no es algo de sentir envidia, sino que a todos se les debe de tratar igual porque van a estar en el mismo evento.

"Yo dejo que todo Dios lo ponga en su momento, en su vaina. Yo acepto que WestCol es amigo de ellas (Andrea Valdiri y Karina García), no es amigo mío", manifestó.

 

Yina Calderón mencionó que después del evento hay un after y aunque fue invitada no va a asistir porque no tiene buena relación con la mayoría.

En adición, la influenciadora dijo que prefiere compartir con su familia, gane o pierda en el enfrentamiento.

"Vuelvo y lo repito: si mañana Andra Valdiri no ha bajado al peso acordado, me retiro de la pelea", finiquitó.

Yina Calderón
Yina Calderón en el ojo del huracán: se retiraría del duelo contra Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN.
