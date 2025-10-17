Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón lanza fuerte indirecta a Andrea Valdiri antes del pesaje de Stream Fighters 4

A pocas horas del pesaje de Stream Fighters 4, Yina Calderón encendió las redes con una contundente indirecta a Andrea Valdiri.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón lanza picante indirecta a Andrea Valdiri antes del pesaje de Stream Fighters 4
La indirecta de Yina Calderón que encendió la previa del enfrentamiento con Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

Este viernes 17 de octubre se llevará a cabo el pesaje definitivo de Stream Fighters 4, con el fin de corroborar que todos los participantes de la cuarta edición del evento deportivo cumplan con lo pactado inicialmente. Antes de este importante momento, Yina Calderón lanzó una fuerte indirecta a Andrea Valdiri.

¿Qué indirecta le envió Yina Calderón a Andrea Valdiri previo al pesaje de Stream Fighters 4?

Con una canción creada exclusivamente para su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4, que se llevará a cabo dentro de pocas horas en la capital colombiana, la polémica influenciadora Yina Calderón lanzó una fuerte indirecta a su contrincante.

Yina Calderón
Yina Calderón no deja de ser controversial | Foto del Canal RCN.

En el video, publicado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón aparece a bordo de un automóvil y luciendo un elegante vestido color palo de rosa.

Allí citó una icónica frase usada por su gran amiga de La casa de los famosos Colombia, La Toxi Costeña, para enviarle el mensaje a Andrea Valdiri.

“Más grandes son los postes y los perros los m*an”, mencionó Calderón.

Esto, debido a que desde que se anunció su enfrentamiento en el evento deportivo, Andrea Valdiri ha manifestado en repetidas ocasiones que está lista para darle una “muñequera” a la polémica influenciadora, mostrándose confiada en que ganará este esperado combate que tiene a todo un país a la expectativa.

¿Cuánto fue el peso pactado para hacer efectivo el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Vale la pena destacar que el peso acordado para que el combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se lleve a cabo en la cuarta edición del Stream Fighters, evento organizado por el streamer colombiano Westcol, fue de 62 kilos.

Yina Calderón
Yina Calderón en el ojo del huracán: se retiraría del duelo contra Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN.

De esta manera, Andrea Valdiri debía bajar de peso, mientras que Yina Calderón debía aumentarlo.

Además, en las últimas horas, Calderón advirtió que, si su contrincante no lograba alcanzar el peso pactado, se retiraría oficialmente del enfrentamiento.

