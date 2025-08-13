Jenna Ortega y el “Tired Girl”: la tendencia de maquillaje que está marcando TikTok

Jenna Ortega se ha convertido en el referente de la nueva moda de belleza en TikTok: la tendencia “Tired Girl”, un estilo que se ha popularizado entre jóvenes que buscan un maquillaje menos estructurado y más auténtico.

¿Cómo se relaciona el look “Tired Girl” con Jenna Ortega?

Jenna Ortega se ha convertido en la referencia principal del estilo “Tired Girl” gracias a su interpretación de Wednesday Addams en la serie de Netflix. Los internautas afirman que su característico maquillaje pálido, con ojeras visibles y sombras difuminadas, ha inspirado la estética que ahora es tendencia en TikTok.

“Tired Girl” de Jenna Ortega conquista TikTok / (Foto de AFP)

El equipo de maquillaje y estilismo de la serie buscó resaltar los rasgos naturales de Ortega sin cubrir sus imperfecciones, lo que hizo que este look llamara la atención en alfombras rojas y eventos públicos.

¿Cómo se logra el maquillaje “Tired Girl” de Jenna Ortega?

El estilo se centra en destacar las imperfecciones naturales, como las ojeras y sombras bajo los ojos, usando los productos de manera ligera. La maquilladora Tara McDonald explicó que la base es un tono más claro que la piel y que la sombra oscura se difumina suavemente para resaltar las ojeras, mientras los labios reciben apenas un toque de color.

Los internautas comentan que este look es sencillo de lograr en casa, incluso sin ser expertos en maquillaje. La estética busca un acabado desordenado y relajado, que refleja personalidad y autenticidad frente a los estándares tradicionales de belleza.

¿Por qué la tendencia “Tired Girl” se volvió viral en TikTok?

Especialistas en tendencias indican que el estilo “Tired Girl” es parte de un fenómeno de internet donde surgen modas rápidas y de nicho, como los looks inspirados en la vida campestre (“cottagecore”) o en la estética de Barbie (“Barbiecore”).

Celebridades que han adoptado el Tired Girl / (Fotos de AFP)

Entre las celebridades que han adoptado esta estética se encuentran la actriz Lily Rose-Depp, la modelo Gabbriette y las influencers Emma Chamberlain, Danielle Marcan y Lara Violetta. Desde finales de julio, TikTok reconoce al “Tired Girl” como categoría propia, con tutoriales que explican cómo lograr la apariencia de cansancio y superan las 300.000 visualizaciones.