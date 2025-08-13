Ángela Aguilar confiesa su truco secreto para espiar en Instagram a sus 'haters'

Ángela Aguilar, una de las voces jóvenes más reconocidas de la música regional mexicana, volvió a ser el centro de atención tras la difusión de una entrevista realizada en 2024 en la que dio algunas declaraciones que generaron revuelo entre sus seguidores.

¿Qué dijo Ángela Aguilar durante esta entrevista que se hizo viral en redes?

En esa conversación, Ángela reveló un detalle poco conocido sobre su actividad en redes sociales, pues posee una cuenta falsa en Instagram para mirar perfiles ajenos sin dejar rastro de su identidad.

Ángela Aguilar confesó que tiene un perfil secreto en Instagram para espiar sin ser vista… | Foto AFP/ Carl de Souza

La cantante explicó que este recurso le permite mantener cierto grado de privacidad en un entorno donde la exposición mediática es constante, sin embargo, la anécdota no terminó ahí.

Ángela aprovechó para contar que su padre, el también artista Pepe Aguilar, podría haber recurrido a un método similar, aunque con un objetivo distinto, responder a quienes lanzaban críticas o comentarios negativos hacia ella.

¿Pepe Aguilar también hizo parte de esta estrategia digital de Ángela Aguilar?

Según la joven, su padre interactuaba directamente con los seguidores que enviaban mensajes negativos hacia ella y aunque no tiene pruebas de esto, afirmó que no lo ponía en duda.

La revelación despertó gran interés entre los seguidores por la conocida postura de Pepe frente a los “haters” de su hija, pues en múltiples entrevistas, el intérprete ha dejado claro que las críticas no le intimidan.

Para Ángela Aguilar, los comentarios negativos representan apenas una pequeña parte de lo que realmente es la actividad en sus redes, pues la mayoría provienen de personas que valoran su trabajo y han sido fieles a lo largo de su trayectoria.

¿Cómo es la relación actual de Ángela Aguilar con sus seguidores en redes sociales?

Para ella las plataformas sociales se han convertido en espacios donde abundan los comentarios negativos y las campañas de cancelación a diferentes artistas, sin embargo, afirma que estas dinámicas no le quitan el sueño y tampoco es su objetivo detener a las personas que hablan mal de ella.

La revelación de Ángela Aguilar sobre su perfil secreto en Instagram desató un chisme digital que involucra también a Pepe Aguilar.

Foto AFP/Giorgio Viera

Con estas declaraciones, tanto su padre como ella, dejan ver una relación muy especial con el mundo digital, pues mientras Ángela lo usa para curiosear de manera discreta, Pepe lo enfrentó al menos en el pasado con humor, astucia y, posiblemente, un perfil alternativo en defensa de la imagen de su hija.