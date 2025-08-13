Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate habría reaccionado a la respuesta de Karina García

La influenciadora Melissa Gate lanzó mensajes en medio de la polémica con la creadora de contenido Karina García.

Melissa Gate contra Karina García
Melissa Gate le habría contestado a Karina García/Canal RCN

La influenciadora Melissa Gate le habría contestado a la creadora de contenido Karina García tras su cruce de mensajes en redes sociales.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Karina García?

Su nuevo pleito en redes sociales comenzó luego de que Melissa Gate expresaba su apoyo a la influencer mexicana Karelys Ruíz, quien se enfrentará a Karina García el próximo 18 de octubre en el evento del streamer Westcol, 'Stream Fighters 4'.

Melissa Gate contra Karina García

Durante una transmisión en vivo, manifestó que esperaba que la mexicana dejara sin extensiones y sin carillas a su oponente, lanzando así una indirecta contra su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

Tras dichas declaraciones, Karina García reaccionó con un mensaje en sus redes sociales refiriéndose a la “mala vibra” que recibe de quienes la critican, lo que llevó a muchos de sus seguidores a vincularlo con esta situación.

En el texto afirmó que, en ocasiones, se siente agotada de que la ataquen cuando, según sus palabras, está enfocada en su propio mundo sin causarle daño a nadie.

¿Melissa Gate reaccionó a las palabras de Karina García?

Luego de que Karina García dejara dichas palabras, Melissa Gate habría reaccionado, según destacaron algunos de los internautas, donde primero dejó un mensaje en su cuenta de X, que muchos relacionaron con Karina, debido a que son palabras que le lanzó durante el reality.

Karina garcía le responde a Melissa Gate

"El problema no es que seas prep*, el problema es que mientas y digas que no lo eres y te hagas pasar por “santa” morronga asquer*sa", escribió.

Posteriormente, agregó: "No se desquiten conmigo, yo no tengo la culpa de sus miserables vida".

Por ahora, sus fanáticos siguen a la expectativa sobre lo que pueda seguir pasando entre las influenciadoras y sus indirectas en redes sociales tras su rivalidad.

Si bien, ambas habían señalado que su enemistad había quedado en la competencia, afuera siguen evidenciando sus diferencias.

Mientras tanto, ambas influenciadoras siguen entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido y trabajando en sus nuevos proyectos, con los que esperan seguir deleitando a sus fieles admiradores.

