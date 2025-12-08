Altafulla respondió a quienes dicen que su relación con Karina es por show

El cantante Altafulla habló sobre las críticas que recibió por su relación con la influenciadora Karina García, donde muchos señalaban que su relación afuera de La casa de los famosos Colombia no iba a prosperar.

Artículos relacionados Paola Turbay Paola Turbay despide a Miguel Uribe Turbay con emotivo mensaje: “Te voy a extrañar”

¿Qué dijo Altafulla sobre su relación con Karina García fuera de La casa de los famosos Colombia?

El artista fue interrogado sobre el tema en el podcast 'Jeiminson TV', donde señaló que su relación con la creadora de contenido está en su mejor momento y que ambos se están apoyando bastante en sus respectivos proyectos, además de opinar sobre quienes le lanzaron comentarios negativos.

"Yo creo que la gente está acostumbrada a que se digan mentiras, se engañen o esté con una persona por interés. A mí no me interesa nada de nadie y menos de una mujer, a mí no me tiemblan las piernas ni por dinero, belleza, fama o poder (...) si estoy con Karina es porque quiero, nadie me obligó", señaló.

Agregó que afortunadamente él tiene a Dios en su vida, los pies bien puestos sobre la tierra y los valores que le inculcaron sus padres, por lo que, sabe muy bien cómo tomar sus decisiones y qué camino tomar.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Raúl Ocampo habló del vacío que le dejó la muerte de Alejandra Villafañe: “estoy tratando de honrarla”

Asimismo, indicó que es imposible engañarse por tanto tiempo y que tanto él como Karina tiene claras las cosas pese a lo que puedan decir al respecto.

"Ella tiene claro eso, nosotros estamos bien y estamos viviendo algo bien bonito. La estamos pasando bacano, Karina es una pelada divertida, chévere, camelladora. Ella es muy buena para muchas cosas y yo en otras, hacemos un complemento bacano, ahí vamos", añadió.

Ver desde el minuto 54:

¿Altafulla y Karina García terminaron?

Si bien ambos famosos han demostrado que su relación va bien, desde hace algunos días no han interactuado o se han mostrado juntos en redes sociales, por lo que, han provocado rumores de una posible ruptura, de los cuales ninguno ha querido pronunciarse, dejando a la expectativa a sus admiradores sobre cómo va su relación en realidad.

Cabe resaltar que, ambos han estado enfocados en sus respectivos proyectos, por lo que, no pueden estar juntos todo el tiempo y por eso sería su distancia.