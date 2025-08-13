Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Meghan Markle y príncipe Harry cambian su millonario acuerdo con Netflix

Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron nuevo contrato con Netflix, diferente al acuerdo millonario que tenían anteriormente

Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron nuevo contrato con Netflix
El príncipe Harry y Meghan Markle seguirán creando contenido para Netflix, aunque ahora con un contrato diferente al millonario original.

¿Cómo cambió el contrato de Meghan Markle y el príncipe Harry con Netflix?

En 2020, Archewell Productions —la productora de Meghan Markle y el príncipe Harry— firmó con Netflix un contrato exclusivo de cinco años valorado en 100 millones de dólares. De ese acuerdo nacieron producciones como Harry & Meghan (2022), la docuserie que batió récords en su estreno. Sin embargo, otros títulos como Heart of Invictus o Polo no lograron captar la misma atención.

El príncipe Harry y Meghan Markle seguirán trabajando con Netflix
Ahora, el nuevo contrato —que entrará en vigor en septiembre de 2025— le da a Netflix el derecho de ser el primero en decidir si quiere producir o distribuir cualquier proyecto de Archewell. En la práctica, implica menos dinero fijo y más presión por el éxito de cada proyecto, con un valor menor al acuerdo de 2020.

¿Qué implica este cambio para el príncipe Harry y Meghan Markle?

El acuerdo refleja menos compromiso financiero por adelantado y más enfoque en el rendimiento de cada proyecto. Según los internautas, esto podría motivar a que cada producción se evalúe cuidadosamente antes de su lanzamiento.

El príncipe Harry y Meghan Markle mantienen su relación con Netflix
Para los duques de Sussex, el desafío será sostener la atención del público y demostrar que su contenido puede seguir siendo exitoso, incluso en un entorno donde la viabilidad depende tanto de la audiencia como de la capacidad de reinventarse constantemente.

¿Qué proyectos de Archewell llegarán a Netflix próximamente?

Los contenidos confirmados incluyen la segunda temporada de Con amor, Meghan (agosto de 2025), un especial navideño llamado Con amor, Meghan: Celebración de Navidad (diciembre de 2025), la adaptación cinematográfica de Meet Me at the Lake (2026) y un documental corto sobre el orfanato ugandés Masaka Kids, conocido en redes, titulado Masaka Kids, A Rhythm Within (finales de 2025).

A través de un comunicado, Meghan afirmó:

“Mi marido y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios y por el equipo de Archewell para crear contenido que resuene a nivel global y celebre nuestra visión compartida”.

Los fans afirman que la pareja busca mantenerse en el radar y probar que aún pueden conquistar a la audiencia, incluso en un panorama donde las tendencias cambian rápido y solo quienes saben reinventarse logran seguir en el juego.

