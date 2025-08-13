Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El curioso juego entre ballenas y delfines que se hizo viral en redes sociales

Un estudio revela que ballenas y delfines se buscan para jugar en mar abierto, mostrando vínculos sociales y curiosidad mutua.

Científicos registraron 200 interacciones entre ballenas y delfines en 17 países.
Ballenas jorobadas y delfines protagonizan escenas lúdicas en mar abierto. Foto Freepik
Los delfines suelen iniciar el contacto, nadando junto a la cabeza de las ballenas. Foto Freepik

Un grupo de científicos australianos grabó un video sobre un fenómeno fascinante en los mares, los encuentros amistosos entre ballenas y delfines que parecen disfrutar de pasar tiempo juntos.

¿Cuál es el hallazgo que se hizo viral en redes sociales sobre ballenas y delfines?

El hallazgo proviene de un análisis de casi 200 interacciones registradas en aguas de 17 países, donde en uno de cada cuatro casos se observó un comportamiento claramente amistoso.

El trabajo fue liderado por Olaf Meynecke, especialista en cetáceos de la Universidad de Griffith, quien para su investigación, revisó el material capturado por fotógrafos, operadores turísticos y otros científicos sobe 19 especies distintas de ballenas y delfines en momentos de acercamiento y juego entre sí.

¿Qué descubrieron los científicos después de revisar el material fotográfico?

Entre las escenas de ballenas jorobadas, se podía ver cómo giraban o se acercaban con calma a los delfines, gestos que los expertos interpretan como señales de curiosidad y apertura a una posible interacción amistosa.

Gracias a dispositivos de grabación colocados en algunos ejemplares de estas especies, se descubrió que, en ocasiones, los delfines siguen a las ballenas hasta las profundidades marinas, algo que podría estar motivado tanto por la curiosidad como por la búsqueda de interacción.

También se podía ver cómo algunos delfines “surfean” las olas de presión generadas por el avance de una ballena, un comportamiento que no parece tener un fin diferente al de divertirse del mismo modo que lo haría un surfista humano.

¿Qué dicen los expertos sobre el comportamiento lúdico de las ballenas y los deflines?

Los expertos señalan que este tipo de comportamientos podrían desempeñar un papel clave en el desarrollo social de estas especies, pues así como los humanos usamos el juego para estimular la creatividad y fortalecer lazos, las ballenas y los delfines podrían estar haciendo lo mismo en su mundo acuático.

Los científicos registraron 200 interacciones entre ballenas y delfines en 17 países. Foto Freepik

Para los investigadores, el siguiente paso será estudiar más a fondo estos encuentros con grabaciones de sonido y observaciones prolongadas, comprendiendo qué es lo que motiva a dos especies tan diferentes a reunirse de forma voluntaria bajo el mar.

