Andrea Valdiri dejó atrás los patrones sobre su pasado: “Tocar el abismo enseña”

Andrea Valdiri se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país gracias a su amplia trayectoria, donde se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a todos los acontecimientos que suele compartir mediante redes sociales.

Por su parte, la influenciadora ha atrapado la atención mediática de sus seguidores al compartir una reveladora confesión en la que demostró que dejó atrás los patrones que seguía en el pasado y está disfrutando con plenitud de una nueva faceta de su vida.

¿Qué opina Andrea Valdiri acerca de los momentos difíciles?

Desde luego, Andrea ha sido tendencia por parte de sus seguidores al demostrar con seguridad acerca de los momentos difíciles que ha atravesado a lo largo de su vida, pues expresó recientemente cómo los ha superado y cómo han sido sus batallas para seguir adelante mediante unas contundentes palabras en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de nueve millones de seguidores:

“A veces la vida me hace repetir senderos hasta tocar el abismo para recordarme que merezco mi versión más luminosa. No se negocia la belleza que había en mí desde niña porque no se dobla ni se oprime un alma ajena, se le honra”, expresó Andrea.

Desde luego, las palabras de Andrea Valdiri han despertado la curiosidad de todos sus seguidores por estas palabras, pues muchos estiman que puede ser una posible indirecta para alguna persona con la que haya presentado algún tipo de diferencia o, solamente, hace referencia a la seguridad que tiene en sí misma para cumplir con todas sus metas a nivel personal.

¿Cuál fue la última “polémica” que tuvo Andrea Valdiri?

Recordemos que hace pocos días Andrea Valdiri y la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, fueron tema de conversación por parte de sus seguidores tras una competencia de boxeo que tuvieron ambas influenciadoras.

Desde entonces, ambas celebridades han despertado curiosidad por parte de sus seguidores al expresar públicamente las diferencias entre ellas. Una de las más destacadas es el viral video de Andrea al burlarse de ella, mientras que promocionaba su marca de perfumes.