Emiro Navarro reveló que está cansado: "Haciendo lo mío sin hablar mal de nadie"

El influenciador Emiro Navarro se sinceró con sus millones de fanáticos en redes sociales sobre cómo se ha sentido tras dos meses de haber salido de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo se ha sentido Emiro Navarro tras La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido reveló que luego de salir del reality, como era de esperarse, ha tenido bastante trabajado gracias a lo que fue su participación en la competencia y la conexión que tiene con sus seguidores.

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió una imagen en la que habló sin filtro sobre lo agotado que ha estado en los últimos días tras tanto trabajo.

Detalló que han sido varios meses sin detenerse, trabajando día tras día sin tomarse un espacio para él.

"El cansancio se siente y no lo niego, pero nunca dejo que eso pueda más que yo y mis ganas de seguir adelante, aquí estoy con la mejor actitud, la energía más alta que puedo dar y con la alegría para quienes me rodean", dijo.

Señaló que está profundamente agradecido por el apoyo de las personas que lo animan a seguir porque son quienes le recuerdan que vale la pena hacerlo.

"Sí estoy cansado, pero mientras tenga fuerzas siempre voy a elegir dar lo mejor de mí, enfocado en mí, haciendo lo mío sin hablar mal de nadie y actuando desde el corazón", agregó.

Concluyó agradeciendo por sus fieles admiradores, destacando lo feliz que se siente de que hagan parte de este momento tan increíble que está viviendo en su carrera profesional.

¿En qué anda Emiro Navarro en la actualidad?

Por ahora, el creador de contenido se encuentra debutando como actor en una producción, detallando lo emocionado que está de poder ver el resultado y conocer la reacción de sus fanáticos al respecto.

Además, en el After de MasterChef Celebrity 'Manos Arriba' que muy pronto hará un viaje con varios de sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia, entre ellos Melissa Gate, Mateo Carvajal, la Toxi Costeña, entre otros.