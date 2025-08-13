Martha Bolaños aconseja a sus seguidores a trabajar en las inseguridades: ¿cuáles son sus técnicas?

Martha Isabel Bolaños se ha destacado como una de las actrices más influyentes del país al participar en importantes producciones del Canal RCN como: ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘La casa de los famosos Colombia.

Además, la DJ y creadora de contenido digital ha generado una importante interacción con todos sus seguidores al compartir un mensaje especial acerca de cómo superar los momentos difíciles cuando se presenta un tipo de inseguridad.

Martha Isabel Bolaños aconsejó a sus seguidores para trabajar en su seguridad

Recientemente, Martha compartió a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores acerca de la importancia de las meditaciones, pues sirve de terapia para que las personas puedan salir de relaciones tóxicas donde sientan dependencia emocional.

¿Por qué es importante trabajar en la seguridad, según Martha Bolaños? | Foto: Canal RCN

“Los invito a tener tranquilidad en medio del caos porque no todo es perfecto. Yo durante el día también atravieso por muchos estados. También, suelo sentirme cambiante de ánimo y me pongo impaciente. Pero, en medio de todo, yo sé que existen herramientas para poder recuperar mi centro”, detalló Martha.

Estas palabras compartieron la importancia que tiene Martha para trabajar en sus inseguridades a nivel emocional y físico para poder manifestar noticias positivas a lo largo de la semana y no dejarse afectar por las cosas difíciles que puedan ocurrir.

¿Cómo tener una vida más saludable según Martha Bolaños?

Recordemos que desde que Martha hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y, desde entonces, la influenciadora ha tenido la oportunidad para compartir a través de sus redes sociales la importancia de tener hábitos saludables para tener una buena estabilidad emocional y te contamos algunos de sus consejos:

· Meditar: Una de las palabras que Martha ha compartido con gran frecuencia en sus redes sociales se trata acerca de la meditación. Esta técnica es fundamental para evitar el estrés a lo largo del día.

· Hacer ejercicio: Sin duda, el ejercicio es elemental para salir de la rutina que pueden tener los internautas y, Martha, ha demostrado lo importante que es para ella realizar estos hábitos saludables en su cotidianeidad.

· Manifestación: Tal como lo reveló Martha recientemente en sus redes sociales, le hizo una especial invitación a sus seguidores que la manifestación sirve como guía para trabajar inseguridades que se puedan presentar en la vida cotidiana.