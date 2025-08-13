Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valeria Aguilar reveló cómo es su verdadera relación con Jorge Rausch en MasterChef

Valeria Aguilar sorprendió con fotos y mensaje para aclarar cómo es su verdadera relación con Jorge Rausch de MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valeria Aguilar reveló cómo es su relación con Rausch
Valeria Aguilar expresó su cariño por Jorge Rausch. (Fotos Canal RCN)

Han pasado varias semanas desde el estreno de MasterChef Celebrity y ya se empiezan a ver amistades consolidadas y algunas diferencias entre algunos participantes.

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación de Jorge Rausch y Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity?

La influenciadora Valeria Aguilar ha sido una de esas participantes sorpresa para los televidentes y jurados, ya que con su personalidad y carisma ha conquistado a varios.

Precisamente, uno de esos a los que conquistó la antioqueña con su personalidad según reveló en sus redes sociales fue al chef Jorge Rausch.

Valeria compartió un carrusel de fotografías en las que dejó ver la gran amistad y relación que han consolidado con el estricto jurado a lo largo de la competencia.

Valeria Aguilar en el capítulo 44 de MasterChef Celebrity
Valeria Aguilar reveló la gran amistad que han consolidado con Jorge Rausch. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación de Valentina Taguado con Jorge Rausch?

Valeria en su carrusel de fotografías dejó ver la gran conexión que han tenido con Jorge Rausch junto a su amiga Valentina Taguado.

En esta publicación Valeria también mostró que la locutora también ha logrado forjar una gran amistad y cercanía con el chef.

En las imágenes se ve a los tres posando de manera sonriente y también luciendo camisetas con sus rostros, un detalle que no ha pasado por desapercibido al aire.

Valeria junto a las imágenes colocó un mensaje en el que expresó que no habían dudas en su cariño y cercanía con el chef bogotano llamándolo de manera cariñosa.

Por si no quedó claro, amamos a Gausch.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el post de Valeria Aguilar junto a Jorge Rausch?

Como era de esperarse esta publicación de Valeria no ha pasado por desapercibido y muchos internautas se han mostrado encantado con la amista de los tres.

Precisamente, muchos han expresado que ellas dos han sacado la versión más divertida del jurado, la cual para muchos no conocían.

Por otro lado, la misma Valentina Taguado les hizo una divertida y curiosa propuesta a Valeria y Jorge al decirles que se fueran a vivir juntos.

Vámonos a vivir los 3 juntos porfa.

Descarga la app del Canal RCN aquí y disfruta de todo el contenido de MasterChef.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jorge Herrera, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera reaccionó al pin de inmunidad de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity

Jorge Herrera opinó tras el triunfo de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity al ganar el pin de inmunidad.

Ricardo Vesga y Nicolás en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás y Ricardo Vesga tuvieron el peor plato en MasterChef Celebrity

Los actores Nicolás y Ricardo Vesga entraron al Hall of fame de MasterChef Celebrity por su terrible preparación.

Valentina Taguado se refirió a sus diferencias con Michelle Rouillard MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reveló qué opina de Michelle Rouillard tras cruce en MasterChef Celebrity

Valentina Taguado rompió el silencio y habló sobre sus diferencias con Michelle Rouillard en MasterChef: "Es como una cebolla".

Lo más superlike

Científicos registraron 200 interacciones entre ballenas y delfines en 17 países. Mascotas

El curioso juego entre ballenas y delfines que se hizo viral en redes sociales

Un estudio revela que ballenas y delfines se buscan para jugar en mar abierto, mostrando vínculos sociales y curiosidad mutua.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Andrea Valdiri dejó atrás los patrones sobre su pasado: “Tocar el abismo enseña”

Camila Cabello sorprendió en TikTok al cantar “Si te vas” de Shakira Camila Cabello

Camila Cabello canta clásico de Shakira y genera furor en redes sociales

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?