Valeria Aguilar reveló cómo es su verdadera relación con Jorge Rausch en MasterChef

Han pasado varias semanas desde el estreno de MasterChef Celebrity y ya se empiezan a ver amistades consolidadas y algunas diferencias entre algunos participantes.

¿Cómo es la relación de Jorge Rausch y Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity?

La influenciadora Valeria Aguilar ha sido una de esas participantes sorpresa para los televidentes y jurados, ya que con su personalidad y carisma ha conquistado a varios.

Precisamente, uno de esos a los que conquistó la antioqueña con su personalidad según reveló en sus redes sociales fue al chef Jorge Rausch.

Valeria compartió un carrusel de fotografías en las que dejó ver la gran amistad y relación que han consolidado con el estricto jurado a lo largo de la competencia.

Valeria Aguilar reveló la gran amistad que han consolidado con Jorge Rausch. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo es la relación de Valentina Taguado con Jorge Rausch?

Valeria en su carrusel de fotografías dejó ver la gran conexión que han tenido con Jorge Rausch junto a su amiga Valentina Taguado.

En esta publicación Valeria también mostró que la locutora también ha logrado forjar una gran amistad y cercanía con el chef.

En las imágenes se ve a los tres posando de manera sonriente y también luciendo camisetas con sus rostros, un detalle que no ha pasado por desapercibido al aire.

Valeria junto a las imágenes colocó un mensaje en el que expresó que no habían dudas en su cariño y cercanía con el chef bogotano llamándolo de manera cariñosa.

Por si no quedó claro, amamos a Gausch.

¿Qué reacciones ha dejado el post de Valeria Aguilar junto a Jorge Rausch?

Como era de esperarse esta publicación de Valeria no ha pasado por desapercibido y muchos internautas se han mostrado encantado con la amista de los tres.

Precisamente, muchos han expresado que ellas dos han sacado la versión más divertida del jurado, la cual para muchos no conocían.

Por otro lado, la misma Valentina Taguado les hizo una divertida y curiosa propuesta a Valeria y Jorge al decirles que se fueran a vivir juntos.

Vámonos a vivir los 3 juntos porfa.

